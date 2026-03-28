Nevica in Bosnia, posticipato il volo dell'Italia: quando partiranno gli Azzurri e come cambia il programma

Cambio di programma per quanto riguarda il percorso di avvicinamento dell'Italia alla sfida decisiva contro la Bosnia.
Gli Azzurri, infatti, scenderanno in campo martedì 31 marzo a Zenica in occasione della finale dei playoff mondiali che mettono in palio il pass per la fase a gironi della Coppa del Mondo che, la prossima estate, si giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti.
Come riferito da La Gazzetta dello Sport, però, un inconveniente di natura meteorologica ha cambiato i piani della Nazionale di Gennaro Gattuso.