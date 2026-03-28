Nevica in Bosnia, posticipato il volo dell'Italia: quando partiranno gli Azzurri e come cambia il programma

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il volo dell'Italia è stato posticipato. La spedizione azzurra partirà dunque lunedì alle 16.30 con un charter da Firenze e raggiungerà Zenica intorno alle 19 per le consuete attività della vigilia: perlustrazione del campo, che vuoto farà poca impressione, e conferenze stampa del commissario tecnico e di un calciatore.