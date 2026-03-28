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Nevica in Bosnia, posticipato il volo dell'Italia: quando partiranno gli Azzurri e come cambia il programma

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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Una fitta nevicata ha imbiancato Zenica nelle ultime ore: Gattuso ha deciso di posticipare il volo degli Azzurri al giorno della vigilia.

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Cambio di programma per quanto riguarda il percorso di avvicinamento dell'Italia alla sfida decisiva contro la Bosnia.

Gli Azzurri, infatti, scenderanno in campo martedì 31 marzo a Zenica in occasione della finale dei playoff mondiali che mettono in palio il pass per la fase a gironi della Coppa del Mondo che, la prossima estate, si giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, però, un inconveniente di natura meteorologica ha cambiato i piani della Nazionale di Gennaro Gattuso.

  • NEVICA IN BOSNIA: L'ITALIA SI ALLENA A COVERCIANO

    In Bosnia, infatti, ha cominciato a nevicare in maniera copiosa nel corso delle ultime ore.

    Nelle prossime ore, tuttavia, dovrebbe essere la pioggia a fare capolino su Zenica e, di conseguenza, andranno ad appesantire ulteriormente le condizioni del terreno di gioco. Di conseguenza Gattuso e il suo staff hanno deciso continuare ad allenarsi a Coverciano, spostando a lunedì la partenza.

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  • POSTICIPATO IL VOLO DELL'ITALIA

    Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il volo dell'Italia è stato posticipato. La spedizione azzurra partirà dunque lunedì alle 16.30 con un charter da Firenze e raggiungerà Zenica intorno alle 19 per le consuete attività della vigilia: perlustrazione del campo, che vuoto farà poca impressione, e conferenze stampa del commissario tecnico e di un calciatore.

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