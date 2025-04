Neuer gioca il ritorno contro l'Inter? Le ultime sull'infortunio del portiere del Bayern

Il portiere dei bavaresi non recupera e salterà anche la gara di ritorno: a San Siro, tra i pali, ci sarà di nuovo Urbig.

Manuel Neuer salta Inter-Bayern Monaco: il portiere tedesco non ha recuperato dall'infortunio. Di seguito il comunicato del club bavarese:

"Domenica Neuer non ha svolto alcun allenamento individuale sul campo. Finora, durante la riabilitazione dopo la rigenerazione della fibra muscolare strappata, non è stato in grado di eseguire esercizi che prevedessero il volo o la spinta della gamba infortunata.Neuer ha provato più volte nel corso della sua carriera a rimettersi in forma all'ultimo minuto, ma questa volta non ci riuscirà".