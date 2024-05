Neuer condanna il Bayern Monaco: errore decisivo sul goal di Joselu

Il portiere tedesco perde il pallone e consente a Joselu di pareggiare all'88': da lì la rimonta del Real Madrid, che la ribalta e vola in finale.

Un solo errore in una partita fino a quel momento incredibile. Una disattenzione che, però, costa carissima al Bayern Monaco, che subisce due goal nel giro di 270 secondi e saluta inaspettatamente la Champions League.

La finale di Wembley sembrava ad un passo per gli uomini di Tuchel, che dopo il 2-2 dell’Allianz Arena all’andata hanno sbloccato il risultato al Bernabeu con un goal di Alphonso Davies.

Poi un finale incredibile, con l’errore di Neuer che ha spianato la strada a Joselu, l’eroe inatteso, autore tra l’88’ e il 91’ delle due reti che hanno portato in finale il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

A pesare, come dicevamo, in casa bavarese è stato l’errore di Manuel Neuer, che dopo una gara straordinaria e una serie di interventi prodigiosi ha rovinato tutto con una disattenzione che ha consentito all’attaccante spagnolo dei Blancos di andare in goal da pochi passi.