Neto salta Cagliari-Juventus, il nuovo portiere bianconero non sarà a disposizione: il motivo dell'assenza e quando torna

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Secondo debutto in bianconero rimandato per Norberto Neto.
Il portiere brasiliano, tesserato durante la sosta per sostituire l'infortunato Grabara come vice-Vicario, non sarà a disposizione di Luciano Spalletti nella trasferta di Cagliari.
Ma quali sono i motivi dell'assenza? Perché Neto deve saltare Cagliari-Juventus?