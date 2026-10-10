Neto salta Cagliari-Juventus, il nuovo portiere bianconero non sarà a disposizione: il motivo dell'assenza e quando torna Serie A Juventus Cagliari vs Juventus Cagliari

I bianconeri hanno tesserato lo svincolato Neto per sostituire Grabara, che si è infortunato al ginocchio. Ma il portiere brasiliano non sarà a disposizione per Cagliari-Juventus.

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