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Lelio Donato

Neto salta Cagliari-Juventus, il nuovo portiere bianconero non sarà a disposizione: il motivo dell'assenza e quando torna

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Cagliari vs Juventus
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I bianconeri hanno tesserato lo svincolato Neto per sostituire Grabara, che si è infortunato al ginocchio. Ma il portiere brasiliano non sarà a disposizione per Cagliari-Juventus.

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Secondo debutto in bianconero rimandato per Norberto Neto.

Il portiere brasiliano, tesserato durante la sosta per sostituire l'infortunato Grabara come vice-Vicario, non sarà a disposizione di Luciano Spalletti nella trasferta di Cagliari.

Ma quali sono i motivi dell'assenza? Perché Neto deve saltare Cagliari-Juventus?

  • NETO SALTA CAGLIARI-JUVENTUS: IL MOTIVO

    Norberto Neto non verrà convocato per Cagliari-Juventus di domenica 11 ottobre.

    Nessun infortunio o particolare problema fisico per il portiere, che deve però ancora scontare una squalifica rimediata col Botafogo.

  • COSA ERA SUCCESSO COL BOTAFOGO

    Neto è d'altronde reduce da un'esperienza non troppo fortunata col Botafogo.

    Il portiere brasiliano era tornato in patria nell'estate 2025 dopo il prestito all'Arsenal e ha collezionato ventidue presenze complessive, anche per alcuni problemi muscolari.

    Nell'ultima gara giocata col Botafogo inoltre Neto era stato espulso contro il Bahia a causa di eccessive proteste nei confronti dell'arbitro.

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  • IL RITORNO ALLA JUVENTUS

    In seguito al grave infortunio occorso a Kamil Grabara, già operato per la rottura del legamento crociato, la Juventus ha deciso di riprendere Neto.

    Il brasiliano aveva già vestito la maglia bianconera per due stagioni, dal 2015 al 2017, sempre come secondo portiere allora alle spalle di Gigi Buffon.

    Per lui solo undici presenze complessive in campionato, più altre dieci in Coppa Italia e una in Champions League durante la sua prima esperienza alla Juventus.

    Neto ha firmato fino al 30 giugno 2027 e sarà il vice di Guglielmo Vicario nei prossimi mesi al posto di Grabara.

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