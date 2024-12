Una prima volta storica per Netflix, che trasmetterà in diretta streaming le partite dei Mondiali femminili nel 2027 e nel 2031.

Una prima volta storica per Netflix, che entra ufficialmente nel mondo dei diritti televisivi del calcio.

La nota piattaforma streaming ha stretto un importantissimo accordo commerciale direttamente con la FIFA.

Netflix trasmetterà le prossime due edizioni dei Mondiali femminili, in programma nel 2027 e nel 2031. Ma solo in alcuni Paesi e non in Italia.