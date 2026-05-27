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Udinese v Monza - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Nesta torna in panchina, l'ex difensore riparte dalla Serie B: accordo raggiunto con l'Avellino, la carriera da allenatore e la nuova sfida coi 'lupi'

Serie B
Avellino

Il tecnico romano pronto a firmare un biennale con i biancoverdi dopo l’esperienza al Monza: ritroverà Izzo e una piazza ambiziosa reduce dai playoff.

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AlessandroNesta è pronto a tornare in panchina ripartendo dalla Serie B.

Dopo l’addio di Ballardini, l’Avellino ha accelerato per affidare la guida tecnica all’ex difensore di Lazio e Milan e le parti starebbero lavorando per definire gli ultimi dettagli dell’accordo tra oggi e domani.

La società biancoverde avrebbe individuato in Nesta il profilo giusto per guidare il nuovo progetto tecnico e puntare al ritorno in Serie A, categoria che manca al club irpino dal 1988.

A distanza di quasi tre decenni dalla sua prima volta ad Avellino, l’ex difensore torna al Partenio con un ruolo diverso e con l’obiettivo di portare i “lupi” a inseguire un sogno chiamato Serie A.

  • NESTA-AVELLINO, I DETTAGLI

    Secondo Sky Sport, il tecnico romano sarebbe pronto a firmare un contratto biennale con l’Avellino.

    Attualmente in Canada a Montreal per impegni legati ai Mondiali e ad attività commerciali, Nesta dovrebbe tornare in Italia nella prossima settimana per la firma ufficiale e la presentazione ai media, prevista tra il 3 e il 4 giugno.

    Insieme a lui arriverebbe gran parte dello staff tecnico, compreso il vice allenatore e due match analyst.

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  • IL RITORNO DOPO 30 ANNI

    Per Nesta si tratterebbe di un ritorno simbolico ad Avellino a quasi trent’anni dalla sua prima apparizione al Partenio-Lombardi.

    Era il 28 agosto 1996 quando, con la maglia della Lazio e sotto la guida di Zdenek Zeman, disputò il secondo turno di Coppa Italia contro gli irpini.

    All’epoca giocava ancora da terzino destro e il tecnico boemo gli indicò quella che sarebbe diventata la sua strada definitiva: il ruolo di difensore centrale. Da lì è nata una carriera straordinaria fatta di due Champions League, uno scudetto con la Lazio, altri titoli con il Milan e il trionfo mondiale del 2006.

    Ora, a 50 anni, Nesta prova a costruire definitivamente anche il proprio percorso da allenatore in una piazza che punta a consolidarsi dopo il ritorno in Serie B.


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  • L’AVELLINO PUNTA IN ALTO DOPO I PLAYOFF

    La scelta di Nesta arriva in un momento di forte entusiasmo per l’Avellino. La squadra biancoverde, tornata in Serie B nel 2025, ha appena chiuso una stagione positiva conquistando i playoff da neopromossa sotto la gestione Ballardini.

    La dirigenza vuole ora alzare ulteriormente l’asticella e ha deciso di puntare su un allenatore di grande prestigio internazionale per alimentare le ambizioni di promozione.

  • NESTA RITROVA IZZO

    Nesta ritroverebbe anche Armando Izzo, già suo capitano ai tempi del Monza, quando gli affidò la fascia durante l’esperienza brianzola.

    La società irpina considera l’ex difensore della Nazionale il profilo ideale per guidare un gruppo che vuole stabilizzarsi ai vertici della categoria.

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  • LA CARRIERA DA ALLENATORE E LA NUOVA OCCASIONE

    Per Nesta sarebbe la quarta esperienza in Serie B dopo quelle vissute sulle panchine di Perugia, Frosinone e Reggiana.

    Con il Perugia chiuse all’ottavo posto nella stagione 2018/19, piazzamento replicato l’anno successivo alla guida del Frosinone prima dell’esonero nella stagione seguente. Nel 2023/24 arrivò invece l’undicesimo posto con la Reggiana.

    L’ultima esperienza risale al Monza in Serie A nella stagione 2024/25, conclusa con la retrocessione dei brianzoli dopo un’annata complicata nella quale Nesta venne inizialmente esonerato e successivamente richiamato dalla società.

  • STUDIO E MODULO

    Dopo un anno di pausa e aggiornamento professionale, l’ex campione del mondo è ora pronto a rimettersi in gioco.

    Nesta ha raccontato di aver studiato molto nell’ultimo periodo, soffermandosi anche sulla propria idea di calcio.

    In passato aveva dichiarato che il calcio moderno “è diventato tutto più lento, più noioso” e di non amare l’eccesso di interruzioni durante le partite.

    Dal punto di vista tattico, nelle sue precedenti esperienze ha spesso utilizzato la difesa a tre alternando il 3-4-2-1 e il 3-5-2.

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