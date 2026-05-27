Nesta torna in panchina, l'ex difensore riparte dalla Serie B: accordo raggiunto con l'Avellino, la carriera da allenatore e la nuova sfida coi 'lupi'

AlessandroNesta è pronto a tornare in panchina ripartendo dalla Serie B.

Dopo l’addio di Ballardini, l’Avellino ha accelerato per affidare la guida tecnica all’ex difensore di Lazio e Milan e le parti starebbero lavorando per definire gli ultimi dettagli dell’accordo tra oggi e domani.

La società biancoverde avrebbe individuato in Nesta il profilo giusto per guidare il nuovo progetto tecnico e puntare al ritorno in Serie A, categoria che manca al club irpino dal 1988.

A distanza di quasi tre decenni dalla sua prima volta ad Avellino, l’ex difensore torna al Partenio con un ruolo diverso e con l’obiettivo di portare i “lupi” a inseguire un sogno chiamato Serie A.