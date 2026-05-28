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Kvaratskhelia UCL MVP GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Nessuno come Kvaratskhelia in questa edizione della Champions League: può puntare al Pallone d'Oro anche senza giocare i Mondiali

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K. Kvaratskhelia
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Paris Saint-Germain vs Arsenal

Khvicha Kvaratskhelia è stato il miglior giocatore della Champions League e, pur non potendo partecipare ai Mondiali 2026 con la Georgia, dovrebbe essere tra i favoriti per il Pallone d'Oro.

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Durante una recente puntata del podcast dei fratelli Kroos, "Einfach mal Luppen", Felix ha rivelato che, mentre prendeva appunti durante la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, ha scritto: "Khvicha Kvaratskhelia, Pallone d'Oro". Toni, grande ammiratore del georgiano, ha però concluso: "Non diventerà campione del mondo".

L'ex centrocampista del Real Madrid ha sollevato una valida questione: i Mondiali influenzano da sempre la corsa che conduce Pallone d'Oro e Kvaratskhelia non prenderà nemmeno parte al torneo.

Ma la mancata qualificazione della Georgia dovrebbe davvero escludere l’ala dalla corsa al premio? In questa Champions non c’è stato giocatore migliore di lui, e se sabato in finale contro l’Arsenal Kvaratskhelia dovesse incantare ancora con i suoi dribbling, non meriterebbe comunque il Pallone d’Oro?

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    SOSTIENE LA CANDIDATURA DI DEMBELE

    Umile com'è, Kvaratskhelia parla più della candidatura al Pallone d'Oro di Ousmane Dembélé che della propria. "Ousmane è un giocatore eccezionale. Lo abbiamo visto anche stasera”, ha dichiarato Kvaratskhelia dopo la doppietta dell'attaccante francese nella vittoria per 2-0 sul Liverpool ad Anfield dello scorso 14 aprile. “Ha dimostrato perché ha vinto il Pallone d’Oro l’anno scorso e può vincerlo ancora”.

    Dembélé può certamente confermarsi e questo anche perché sarà tra i titolari di una Francia che si presenterà ai prossimi Mondiali come una delle grandi favorite.

    Finora, però, è Kvaratskhelia è stato il miglior giocatore del PSG: nelle fasi decisive di questa stagione ha brillato più di Dembélé nella seconda della scorsa annata.

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  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-PSGAFP

    UN CAMBIO DI RUOLO DECISIVO

    Nella corsa al Pallone d'Oro si prende in considerazione l'intera stagione, ma all'inizio del 2025 Dembélé era ancora visto come un talento non pienamente esploso. Luis Enrique lo ha spostato al centro dell'attacco del PSG e così facendo ha liberato il suo potenziale.

    Dembélé è così passato dall'essere un'ala poco efficace a uno degli attaccanti più pericolosi della Champions, mettendo a segno 4 goal e 5 assist nella cavalcata che ha conditto i transalpini al loro primo trionfo.

    Kvaratskhelia, al contrario, è non ha mai cambiato ruolo ed ha trascinato il PSG verso la conquista della sua seconda finale consecutiva.

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    "IL MIGLIOR GIOCATORE AL MONDO"

    Nessun giocatore ha contribuito a più goal di Kvaratskhelia (16) in questa edizione della Champions League: 10 sono state le reti, 7 delle quali solo nella fase a eliminazione diretta.

    Straordinario nelle due gare contro il Chelsea agli ottavi, ha poi conquistato il terzo premio consecutivo di miglior giocatore del match con un'altra prova brillante nei quarti contro il Liverpool al Parc des Princes.

    Ma è stato dopo l'epica vittoria per 5-4 sul Bayern Monaco che Kvaratskhelia si è confermato tra i candidati al Pallone d'Oro.

    "Kvaratskhelia è il miglior giocatore al mondo e può solo migliorare - ha dichiarato l'ex campione olandese Clarence Seedorf su Amazon Prime dopo averlo visto brillare in una partita piena di stelle - Non so se resterà sulla fascia sinistra, perché sa cosa fare in ogni situazione.

    A volte trascina la squadra: mi piace la sua intelligenza. È l'uomo in più a centrocampo e fa la differenza anche in attacco. È incredibile".

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    UNA STAGIONE DI ALTO LIVELLO

    È chiaro da tempo che Kvaratskhelia è uno dei calciatori più tecnici del momento. I tifosi del Napoli, colpiti dalle sue doti di dribbling, lo hanno subito paragonato a Diego Maradona, a meno di due mesi dal suo arrivo a sorpresa dalla Dinamo Batumi nel luglio 2022.

    Luis Enrique adora il soprannome “Kvaradona” e ha ammesso di usarlo anche lui. Ciò che più apprezza del georgiano, però, non sono le sue abilità, ma la sua mentalità.

    Kvaratskhelia ha una meritata fama di “giocatore da grandi partite” e Luis Enrique ha persino scherzato dopo la sua doppietta contro il Nantes il 22 aprile: “Oggi ha sbagliato tutto: pensava di essere in Champions League, vero?!”.

    A differenza di altri giocatori del PSG che talvolta si conservano per le notti europee, Kvaratskhelia non fa distinzioni.

    "Khvicha ha mantenuto un alto livello per tutta la stagione - ha sottolineato Luis Enrique - E non mi riferisco alle sue qualità offensive, perché quelle le conoscono già tutti. Parlo del suo carattere, del modo in cui difende, indipendentemente dalla partita". Non è sempre stato così, però.

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  • FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGAFP

    L'INFLUENZA DI LUIS ENRIQUE

    Kvaratskhelia ha ammesso di aver trascurato i compiti difensivi ai tempi del Napoli. "A Parigi sono migliorato molto e sono diventato un vero combattente in campo - ha detto a 'Le Parisien' a inizio stagione - Dò sempre il 100%, anche in difesa, e l’allenatore mi ha aiutato molto".

    Kvaratskhelia ha spesso sottolineato l’enorme impatto che Luis Enrique ha avuto sulla sua crescita negli ultimi 18 mesi.

    "È stata la sua umanità a colpirmi di più", ha rivelato Kvaratskhelia in un'intervista alla UEFA poco dopo il suo arrivo dal Napoli a gennaio. "Il ruolo dell'allenatore è cruciale nella carriera di un calciatore. Quando qualcuno ti parla con calma e ti spiega tutto, il giocatore fa di tutto per capire e dare il meglio di sé.

    Luis Enrique ti fa sentire, in campo e fuori, che devi dare il massimo per lui, per il club e per i tifosi. Ti tratta con grande rispetto e chiarezza".

    Grazie a questo reciproco rispetto, Kvaratskhelia sta diventando un giocatore completo: un'ala instancabile, con piedi rapidissimi e sempre in controllo del pallone, tanto laborioso quanto efficace.

    Quando non supera gli avversari, li pressa per tutti i 90 minuti, diventando un incubo per chiunque lo affronti.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    UN VINCITORE MERITEVOLE

    In un'intervista a GOAL, la leggenda dell'Arsenal Ray Parlour ha indicato in Kvaratskhelia il giocatore del PSG al quale l'Arsenal di Mikel Arteta dovrà preoccuparsi di più in vista della finale di Champions League di sabato a Budapest.

    Con il suo assist per Dembélé nel ritorno contro il Bayern, il georgiano è diventato il primo giocatore a partecipare ad almeno un goal in sette partite di eliminazione diretta di Champions consecutive.

    Se dovesse proseguire la striscia a Budapest, quasi certamente balzerebbe in vetta alla classifica dei favoriti per il Pallone d'Oro prima dei Mondiali. Riuscire poi a difendere tale status senza partecipare alla più grande competizione sportiva sarebbe però difficile e dipenderebbe dai risultati dei suoi rivali in Nord America.

    Dal 1995, ovvero da quando i giocatori non europei sono diventati eleggibili, quattro dei sette vincitori del Pallone d'Oro negli "anni dei Mondiali" hanno anche solleviato al cielo la Coppa del Mondo: Zinedine Zidane (1998), Ronaldo (2002), Fabio Cannavaro (2006) e Lionel Messi (2023, per il rinvio dei Mondiali al 2022). Un quinto, Luka Modric, vinse grazie a quanto fatto ai Mondiali del 2018.

    Kvaratskhelia può comunque ispirarsi a Messi e Cristiano Ronaldo: entrambi fallirono l'assalto alla Coppa del Mondo 2010 e 2014, ma vinsero comunque il Pallone d’Oro.

    Ovviamente non è ancora a quel livello di gioco o di popolarità, ma questo non esclude il fatto che Toni Kroos possa essere smentito. Non diventare campione del mondo non esclude la possibilità di vincere ul Pallone d'Oro: un'altra grande prestazione in finale di Champions potrebbe rendere realmente Kvaratskhelia il più meritevole dei vincitori.

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