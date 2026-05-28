Umile com'è, Kvaratskhelia parla più della candidatura al Pallone d'Oro di Ousmane Dembélé che della propria. "Ousmane è un giocatore eccezionale. Lo abbiamo visto anche stasera”, ha dichiarato Kvaratskhelia dopo la doppietta dell'attaccante francese nella vittoria per 2-0 sul Liverpool ad Anfield dello scorso 14 aprile. “Ha dimostrato perché ha vinto il Pallone d’Oro l’anno scorso e può vincerlo ancora”.

Dembélé può certamente confermarsi e questo anche perché sarà tra i titolari di una Francia che si presenterà ai prossimi Mondiali come una delle grandi favorite.

Finora, però, è Kvaratskhelia è stato il miglior giocatore del PSG: nelle fasi decisive di questa stagione ha brillato più di Dembélé nella seconda della scorsa annata.