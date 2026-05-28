Durante una recente puntata del podcast dei fratelli Kroos, "Einfach mal Luppen", Felix ha rivelato che, mentre prendeva appunti durante la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, ha scritto: "Khvicha Kvaratskhelia, Pallone d'Oro". Toni, grande ammiratore del georgiano, ha però concluso: "Non diventerà campione del mondo".
L'ex centrocampista del Real Madrid ha sollevato una valida questione: i Mondiali influenzano da sempre la corsa che conduce Pallone d'Oro e Kvaratskhelia non prenderà nemmeno parte al torneo.
Ma la mancata qualificazione della Georgia dovrebbe davvero escludere l’ala dalla corsa al premio? In questa Champions non c’è stato giocatore migliore di lui, e se sabato in finale contro l’Arsenal Kvaratskhelia dovesse incantare ancora con i suoi dribbling, non meriterebbe comunque il Pallone d’Oro?