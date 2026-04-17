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SC Freiburg v Real Club Celta - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Francesco Schirru

Nessuna italiana nelle semifinali europee, ma rimangono in gioco alcuni giocatori: da Ruggeri a Grifo, caccia alle coppe

Champions League
Atletico Madrid vs Arsenal
Atletico Madrid
Arsenal

Le squadre italiane non parteciperanno alle semifinali di Champions, Europa League e Conference, ma alcuni connazionali sono ancora presenti in quelle estere.

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Per la prima volta da quando l'UEFA ha deciso di creare la Conference League, riportando le coppe europee al numero di tre, nessuna squadra italiana giocherà le semifinali delle varie competizioni. Rimangono in gioco quattro inglesi, due spagnole, tedesche e francesi, al pari di un team portoghese e di uno ucraino. Se le compagini provenienti dalla Serie A sono state eliminate tra la fase a gironi e i quarti, sono ancora in gara una manciata di calciatori italiani che proveranno a conquistare la rispettiva coppa.

Diversamente dai calciatori, in semifinale non ci saranno invece allenatori italiani, considerando l'eliminazione avvenuta giovedì per Farioli, tecnico del Porto. Con l'ex Nizza fuori anche Italiano e Vanoli, attualmente alla guida di Bologna e Fiorentina.

Tutte e tre le competizioni che si decideranno a maggio vedono ancora in corso i giocatori azzurri, tra chi risulta essere fondamentale nella corsa al titolo e chi invece cerca di guadagnare un posto più importante in squadre nel corso di queste ultimissime fasi di Champions, Europa League e Conference.

  • GLI ITALIANI IN CHAMPIONS LEAGUE

    Sono due i calciatori italiani attualmente nelle rose delle quattro squadre rimanenti in Champions League. Attualmente non c'è una rappresentanza azzurra in maglia Bayern Monaco, mentre si parla anche italiano nello spogliatoio dell'Atletico Madrid e dell'Arsenal.

    Con i Colchoneros milita Matteo Ruggeri, divenuto fondamentale per Simeone: nel ruolo di terzino sinistro ha giocato tutte le partite della fase ad eliminazione diretta di Champions senza mai essere sostituito. Per l'ex Atalanta ben 13 partite disputate fin qui nel massimo torneo.

    Causa infortuni e scelte tecniche non ha avuto lo stesso impatto europeo Riccardo Calafiori, in campo per appena cinque partite fin qui con la maglia dell'Arsenal. L'ex Bologna ha comunque avuto modo di giocare tutto il match d'andata dei quarti contro lo Sporting.

    Atletico Madrid ed Arsenal si troveranno di fronte in semifinale, per cui in finale di Champions ci sarà almeno un rappresentante italiano.

    Qualora il PSG si qualificasse nuovamente alla finale, nell'ultimo atto ci sarà anche l'ex Roma Renato Marin, terzo portiere di Luis Enrique mai utilizzato nella stagione europea (unico match giocato in Coppa di Francia).


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  • I SOPRAVVISSUTI DI EUROPA LEAGUE

    Il Derby inglese di Europa League tra Nottingham Forest e Aston Villa vedrà presente anche Lorenzo Lucca, acquistato dai primi nel mercato di gennaio. L'ex Napoli ha trascorso in panchina le due gare dei quarti, dopo aver giocato da titolare o da subentrato le partite precedenti.

    Sotto contratto con il Nottingham Forest c'è anche Savona, attualmente però ai box per un infortunio.

    Lucca e Savona potrebbero affrontare in finale Vincenzo Grifo, impegnato nella semifinale contro il Braga. Il 33enne è uno dei segreti del team tedesco, autore di quattro goal e tre assist in questa Europa League.

    Capitano del Friburgo, Grifo ha contribuito all'eliminazione del Celta Vigo con un goal e un assist tra andata e ritorno dei quarti.

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  • CACCIA ALLA CONFERENCE

    Sono quattro le squadre rimanenti in Conference dopo il k.o della Fiorentina. Parliamo di Crystal Palace, che ha eliminato proprio i viola, Shakhtar, Strasburgo e Rayo Vallecano.

    Ed è proprio con il team spagnolo che milita Luiz Felipe, difensore che ha avuto modo di esordire con la maglia dell'Italia nel 2022. Come centrale di difesa l'ex Lazio ha giocato da titolare tutte le ultime partite di Conference con la casacca del Rayo.

    Tre anni fa un altro giocatore italiano nato in Brasile è riuscito a conquistare la Conference, ovvero Emerson Palmieri, vincitore del trofeo con la maglia del West Ham (ai danni della Fiorentina).

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