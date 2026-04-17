Nessuna italiana nelle semifinali europee, ma rimangono in gioco alcuni giocatori: da Ruggeri a Grifo, caccia alle coppe

Per la prima volta da quando l'UEFA ha deciso di creare la Conference League, riportando le coppe europee al numero di tre, nessuna squadra italiana giocherà le semifinali delle varie competizioni. Rimangono in gioco quattro inglesi, due spagnole, tedesche e francesi, al pari di un team portoghese e di uno ucraino. Se le compagini provenienti dalla Serie A sono state eliminate tra la fase a gironi e i quarti, sono ancora in gara una manciata di calciatori italiani che proveranno a conquistare la rispettiva coppa.

Diversamente dai calciatori, in semifinale non ci saranno invece allenatori italiani, considerando l'eliminazione avvenuta giovedì per Farioli, tecnico del Porto. Con l'ex Nizza fuori anche Italiano e Vanoli, attualmente alla guida di Bologna e Fiorentina.

Tutte e tre le competizioni che si decideranno a maggio vedono ancora in corso i giocatori azzurri, tra chi risulta essere fondamentale nella corsa al titolo e chi invece cerca di guadagnare un posto più importante in squadre nel corso di queste ultimissime fasi di Champions, Europa League e Conference.