Nessun goal su azione nelle ultime otto partite: perché Bellingham non segna più con il Real Madrid?

Ad inizio stagione segnava con una continuità impressionate, oggi le cose sono cambiate: cosa sta frenando Jude Bellingham.

Siamo al minuto undici del derby di Copa del Rey tra Real Madrid ed Atletico Madrid, quando Jude Bellingham alza lo sguardo al cielo chiedendosi come abbia fatto a sbagliare un goal che sembrava già fatto. Il suo allenatore, Carlo Ancelotti, si volta dall’altra parte nel tentativo di nascondere la sua frustrazione, mentre il compagno di squadra Valverde alza le braccia. Anche il portiere avversario, Jan Oblak, sembra sorpreso da quanto successo.

Bellingham, dopo aver superato in slalom due avversari, avrebbe potuto portare la sua squadra sull’1-0 in una partita che poi si è conclusa con una sconfitta per 4-2 patita ai supplementari.

Anche la sfortuna ci ha messo del suo ed è una componente con la quale il gioiello inglese ha avuto poco a che fare nei mesi precedenti. L’inizio della sua avventura al Real Madrid è stata scandita da goal e da record strappati a leggende del calibro di Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano e Zinedine Zidane, ma ultimamente qualcosa è cambiato.

Non trova infatti la via della rete su azione da quasi due mesi e l’unico goal segnato a gennaio è arrivato su calcio di rigore contro l’Almeria.

Un crollo dal punto di vista dei numeri, che non può essere attribuito ad un calo di forma, visto che Bellingham continua ad essere un giocatore immensamente importante per il Real. In campo la qualità del suo lavoro è vitale e gli assist continuano ad arrivare a palate. Ciò che è venuto meno è quella confidenza con la rete che lo aveva portato ad essere il grande favorito per la conquista del Pallone d’Oro.