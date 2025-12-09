Neres torna al Da Luz di Lisbona da protagonista: l'ex Benfica è rinato col Napoli di Conte e sfida il suo passato in Champions League

Nell’estate 2024 David Neres è stato ceduto dal Benfica al Napoli per 28 milioni più 2 di bonus, dopo essere diventato uno dei simboli del rilancio europeo del club portoghese.

A Lisbona il suo addio ha provocato una reazione immediata e rumorosa sui social, con messaggi di protesta come “Vergogna”, “Scusa Neres” e “Avete venduto il nostro secondo miglior giocatore”, segnale inequivocabile del peso che il brasiliano aveva assunto nello spogliatoio e tra i tifosi.

Proprio in Portogallo Neres aveva ritrovato continuità dopo un periodo segnato dagli infortuni, chiudendo tra il 2022 e il 2024 con oltre 10 goal e 10 assist in campionato, pur partendo inizialmente alle spalle di Angel Di Maria.