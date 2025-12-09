Neres torna al Da Luz di Lisbona da protagonista: l'ex Benfica è rinato col Napoli di Conte e sfida il suo passato in Champions League

Nel suo momento più importante, contro il suo passato. Quella di domani sera non sarà una sfida come le altre per David Neres.
Il brasiliano classe 1997 è pronto a vivere una sfida dal peso emotivo enorme: in Champions League sfiderà al Da Luz, quella che è stata la sua casa sportiva per due anni, il Benfica, il suo vecchio club, proprio nel momento in cui è riuscito ad imporsi con la maglia del Napoli ed è diventato imprescindibile per Antonio Conte.
Ora il destino riporta Neres a Lisbona, contro il Benfica, nello stadio che lo ha applaudito e poi rimpianto.
“Mi fa correre come non ho mai fatto”, ha raccontato del metodo Conte, mentre sul campo continua ad essere un fattore, come accaduto in Napoli-Juventus, con l’assist per il primo goal di Hojlund dopo aver ‘bruciato’ Koopmeiners.
Al Da Luz tornerà da avversario, davanti a quei tifosi che lo avevano già salutato come uno dei simboli del Benfica, pronto a giocarsi una delle sfide più emotive della sua carriera europea.