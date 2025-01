Neres protagonista assoluto in Napoli-Fiorentina: goal da urlo, prestazione e messaggio a Conte

Alla quarta presenza consecutiva da titolare, il brasiliano ruba la scena al Franchi: rete capolavoro che sblocca la partita e prestazione al top.

Il Napoli torna provvisoriamente in vetta alla classifica dilagando al Franchi di Firenze contro una Fiorentina che certifica un momento complicatissimo, appesantito da tre sconfitte nelle ultime quattro partite.

Al netto delle difficoltà a tinte viola, però, non si può non sottolineare la forza d'urto di un Napoli che anche in terra toscana ha sfoggiato le sue migliori qualità: cinismo, solidità e compattezza. E in tal senso lo 0-3 finale è la fotografia di novanta minuti a senso unico.

Un monologo, quello partenopeo, che ha come uomo copertina David Neres, protagonista assoluto e autore dello strepitoso goal che ha indirizzato la sfida.