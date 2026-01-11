Neres non c’è, Conte deve ridisegnare ancora una volta il Napoli: contro l’Inter tocca a Politano sulla trequarti

Si giocherà a San Siro, dove l’Inter ospiterà il Napoli, quello che è certamente il match di cartello del ventesimo turno di campionato.
Una sfida che vedrà opposte quelle che, fin dalla scorsa estate, sono state individuate come le due squadre più forti del lotto e dunque le più serie candidate nella corsa che conduce allo Scudetto.
Un vero e proprio scontro diretto che dirà, nonostante si sia solo a gennaio, qualcosa in più sui reali valori in campo e al quale le due squadre si approcciano in maniera diversa.
I nerazzurri vi arriveranno con lo slancio garantito dalle ultime sei vittorie consecutive nel torneo e sapendo di poter puntare sul fattore casa, mentre i campioni d’Italia dovranno mettersi alle spalle l’amaro pareggio interno con il Verona e fare i conti con la solita lunghissima lista di infortunati.