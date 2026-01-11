Neres non c’è, Conte deve ridisegnare ancora una volta il Napoli: contro l’Inter tocca a Politano sulla trequarti

Con un’infermeria così piena e data l’importanza del giocatore, in casa Napoli si è deciso di non correre rischi, nonostante l’importanza dello scontro diretto con l’Inter.

David Neres ha riportato un infortunio alla caviglia nel corso della sfida con la Lazio di una settimana fa, ma il suo ritorno in gruppo in tempi relativamente rapidi aveva fatto pensare a un possibile (anche se complicato) recupero per San Siro.

Speranze che prima si sono affievolite con il passare dei giorni e poi si sono totalmente spente alla vigilia della partita, quando l’ultimo provino ha confermato che non c’erano i presupposti per scendere in campo.

Il trauma distorsivo alla caviglia sinistra non è stato totalmente smaltito e il dolore persistente non avrebbe consentito al brasiliano di esprimersi al meglio.

Si è dunque scelta la strada della cautela, visto che la stagione è ancora lunga e gli impegni da affrontare saranno moltissimi.

Il Napoli, che già deve fare i conti con tante assenze pesanti, non può permettersi di rischiare di avere anche un David Neres a mezzo servizio.