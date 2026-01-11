Pubblicità
Politano NapoliGetty Images
Leonardo Gualano

Neres non c’è, Conte deve ridisegnare ancora una volta il Napoli: contro l’Inter tocca a Politano sulla trequarti

Antonio Conte non potrà contare su David Neres nel big match contro l’Inter: dentro un difensore, Di Lorenzo giocherà a tutta fascia.

Si giocherà a San Siro, dove l’Inter ospiterà il Napoli, quello che è certamente il match di cartello del ventesimo turno di campionato.

Una sfida che vedrà opposte quelle che, fin dalla scorsa estate, sono state individuate come le due squadre più forti del lotto e dunque le più serie candidate nella corsa che conduce allo Scudetto.

Un vero e proprio scontro diretto che dirà, nonostante si sia solo a gennaio, qualcosa in più sui reali valori in campo e al quale le due squadre si approcciano in maniera diversa.

I nerazzurri vi arriveranno con lo slancio garantito dalle ultime sei vittorie consecutive nel torneo e sapendo di poter puntare sul fattore casa, mentre i campioni d’Italia dovranno mettersi alle spalle l’amaro pareggio interno con il Verona e fare i conti con la solita lunghissima lista di infortunati.

  • David Neres Napoli 2025-2026Getty Images

    NERES NON SARÀ DELLA PARTITA

    Antonio Conte, in quello che per due anni è stato il ‘suo’ San Siro, non potrà contare, oltre che sui vari Lukaku, De Bruyne, Anguissa e Gilmour, anche sull’uomo ‘del momento’: David Neres.

    Il brasiliano, nel corso di questa stagione, prima si è guadagnato il suo spazio approfittando anche dei tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa del Napoli dal centrocampo in su, poi è diventato un vero e proprio elemento determinante.

    Nelle ultime settimane è stato tra i trascinatori di un Napoli che ha avuto la forza di mostrarsi più forte delle avversità, oltre che il giocatore capace di garantire quella velocità e quella imprevedibilità che forse, nonostante i risultati, erano mancate alla compagine partenopea nella sua ‘versione migliore’.

    Ebbene, David Neres contro l’Inter non ci sarà e la cosa imporrà a Conte di dover ridisegnare, per l’ennesima volta in stagione, la sua squadra.

  • INUTILE CORRERE RISCHI

    Con un’infermeria così piena e data l’importanza del giocatore, in casa Napoli si è deciso di non correre rischi, nonostante l’importanza dello scontro diretto con l’Inter.

    David Neres ha riportato un infortunio alla caviglia nel corso della sfida con la Lazio di una settimana fa, ma il suo ritorno in gruppo in tempi relativamente rapidi aveva fatto pensare a un possibile (anche se complicato) recupero per San Siro.

    Speranze che prima si sono affievolite con il passare dei giorni e poi si sono totalmente spente alla vigilia della partita, quando l’ultimo provino ha confermato che non c’erano i presupposti per scendere in campo.

    Il trauma distorsivo alla caviglia sinistra non è stato totalmente smaltito e il dolore persistente non avrebbe consentito al brasiliano di esprimersi al meglio.

    Si è dunque scelta la strada della cautela, visto che la stagione è ancora lunga e gli impegni da affrontare saranno moltissimi.

    Il Napoli, che già deve fare i conti con tante assenze pesanti, non può permettersi di rischiare di avere anche un David Neres a mezzo servizio.

  • Politano SpinazzolaGetty Images

    TOCCA A POLITANO SULLA TREQUARTI

    L’assenza di David Neres impone ad Antonio Conte di trovare nuove soluzioni per far male all’Inter.

    In un primo momento si era pensato alla riconferma di Elmas e Lang alle spalle dell’unica punta Hojlund, ma nelle idee del tecnico partenopeo sembra esserci qualcosa di molto diverso.

    A sostituire l’eroe della Supercoppa Italiana, David Neres, non sarà un altro giocatore d’attacco, bensì un difensore.

    Conte è pronto a modificare il reparto arretrato e l’out di destra, avanzando Politano sulla trequarti. A pagarne le spese dovrebbe essere Lang, che contro il Verona non ha offerto una prova convincente ma che comunque, per velocità e caratteristiche, può rappresentare una pedina importante a gara in corso.

    Politano, negli ultimi tempi, si è specializzato nel ruolo di esterno a tutta fascia, ma ovviamente può agire da elemento offensivo a supporto dell’unica punta.

    A lui e a Elmas il compito di garantire rifornimenti a Hojlund e di gettarsi negli spazi che l’attaccante danese dovrà aprire.

  • DI LORENZO A TUTTA FASCIA

    A prendere, non certo dal punto di vista del ruolo ma da quello prettamente numerico, il posto di David Neres sarà dunque un difensore: Sam Beukema.

    Ormai ha totalmente smaltito l’infortunio al piede rimediato nel corso della Supercoppa Italiana, che lo ha costretto a saltare le ultime tre partite di campionato, ed è da considerarsi abile e arruolabile.

    È tornato da poco in gruppo ma, al fine di evitare troppe modifiche anche nella linea difensiva (con il passaggio di Rrahmani a destra), dovrebbe essere preferito a Buongiorno.

    A fargli spazio nel terzetto arretrato sarebbe Di Lorenzo, che tornerebbe ad agire a tutta fascia prendendo, a sua volta, il posto di Politano.

    L’ennesima versione stagionale del Napoli, forse più accorta sulla carta, ma d’altronde la posta in palio a San Siro è altissima.

    Conte ha già ampiamente dimostrato di saper cambiare e di solito le sue intuizioni si sono sempre rivelate più che giuste.

