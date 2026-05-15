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David Neres NapoliGetty Images
Claudio D'Amato

Neres convocato per Pisa-Napoli: gioca titolare o va in panchina? Le ultime sulle condizioni dopo l'infortunio

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Il Napoli ritrova David Neres per le ultime 2 partite della stagione: come sta il brasiliano dopo l'infortunio e le ultime su maglia da titolare o panchina.

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David Neres lascia l'infermeria e torna a disposizione di Antonio Conte.


L'allenatore salentino ritrova il brasiliano per le ultime 2 partite della stagione, a cominciare da Pisa-Napoli.


Neres giocherà titolare oppure andrà in panchina? Come sta?

  • NERES CONVOCATO PER PISA-NAPOLI

    Come anticipato da Sky, Neres sarà convocato da Conte per Pisa-Napoli.


    Nella trasferta in Toscana, contro i nerazzurri già retrocessi, i partenopei hanno l'obbligo di trovare i 3 punti che garantirebbero la qualificazione matematica alla prossima Champions League. E per farlo, avranno un'arma in più di assoluto livello.

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  • NERES GIOCA TITOLARE PISA-NAPOLI O VA IN PANCHINA?

    Naturalmente, essendo rimasto ai box da inizio gennaio, è impossibile immaginare Neres titolare in Pisa-Napoli: alla Cetilar Arena, l'ex Benfica e Ajax partirà dalla panchina e - in base a dinamiche del match e condizioni reali del calciatore - potrebbe giocare uno spezzone di gara.


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  • L'INFORTUNIO DI NERES: COS'HA AVUTO?

    Neres, il 4 gennaio scorso (nel suo miglior momento stagionale), è rimasto vittima di un infortunio alla caviglia sinistra nel corso di Lazio-Napoli: gli esami approfonditi hanno poi evidenziato un problema al tallone d'Achille, che ha reso necessari intervento chirurgico e lungo stop.


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