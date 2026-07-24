Nelle giovanili del Como sono stati vietati i colpi di testa, il motivo: la spiegazione di Varane tra salute e scelta tattica

Vietato colpire di testa. Quella attuata dalle giovanili del Como nella prossima stagione sarà una vera e propria rivoluzione.
Una decisione voluta fortemente da Raphael Varane, ex difensore francese che oggi lavora nella società lombarda e da sempre molto attento alla salute dei calciatori.
Dietro la scelta di vietare i colpi di testa agli Under 13 ci sono infatti gli ultimi studi medici sui possibili danni causati dal contatto tra il cranio e il pallone.
Ma non solo. Tenere più tempo la palla a terra permetterà di perfezionare maggiormente la tecnica dei giovanissimi calciatori.