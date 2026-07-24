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Varane SuwarsoGetty Images
Lelio Donato

Nelle giovanili del Como sono stati vietati i colpi di testa, il motivo: la spiegazione di Varane tra salute e scelta tattica

Serie A
Como

Il Como ha vietato i colpi di testa dalle formazioni Under 13 in giù su richiesta di Raphael Varane soprattutto per proteggere la salute dei giovanissimi calciatori in seguito agli ultimi studi.

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Vietato colpire di testa. Quella attuata dalle giovanili del Como nella prossima stagione sarà una vera e propria rivoluzione.

Una decisione voluta fortemente da Raphael Varane, ex difensore francese che oggi lavora nella società lombarda e da sempre molto attento alla salute dei calciatori.

Dietro la scelta di vietare i colpi di testa agli Under 13 ci sono infatti gli ultimi studi medici sui possibili danni causati dal contatto tra il cranio e il pallone.

Ma non solo. Tenere più tempo la palla a terra permetterà di perfezionare maggiormente la tecnica dei giovanissimi calciatori.


  • IL DIVIETO NELLE GIOVANILI DEL COMO: COME FUNZIONA

    Come funziona il divieto nelle giovanili del Como?

    Nell'Under 13 è previsto un massimo di una sessione a settimana e un massimo di cinque colpi di testa per seduta, mentre in partita sarà vietato colpire il pallone con la testa. Le rimesse laterali verranno battute al di sotto dell'altezza della testa.

    Per quanto riguarda l'Under 12 il massimo sarà una sessione al mese e sempre cinque colpi di testa per seduta. Mentre nell'Under 11 e nell'Under 10 non sono previsti colpi di testa né in allenamento né in partita. Inoltre i calci d'angolo verranno battuti come una rimessa laterale verso terra.


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  • COSA HA DETTO VARANE

    "Ho parlato più volte della necessità di prendere sul serio gli impatti alla testa nel calcio e dell’assoluta importanza di proteggere i nostri bambini. Per i giovani giocatori, l’approccio migliore è fatto di regole chiare, buona formazione, consapevolezza e di una cultura in cui il benessere e la sicurezza vengano prima di tutto. Questo percorso riduce i contatti non necessari nelle età più giovani, quando il cervello è ancora in fase di sviluppo, e poi insegna la tecnica del colpo di testa in modo corretto, passo dopo passo, con il giusto controllo" ha dichiarato Raphael Varane.

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  • LA TECNICA AL CENTRO DEL PROGETTO

    Osian Roberts,  responsabile Sviluppo del Como 1907, ha invece spiegato come la scelta di limitare i colpi di testa nelle giovanili abbia anche un altro obiettivo:

    "Lo sviluppo dipende dall’ambiente che si crea attorno al giocatore. A queste età vogliamo lavorare più tempo con il pallone, trasmettere maggiore capacità di osservazione del gioco, di problem solving e di prendere decisioni con calma. Limitare il colpo di testa nelle categorie più giovani va in questa direzione. Poi lo introduciamo in modo strutturato, con limiti chiari, affinché i giocatori possano apprendere la tecnica con attenzione e sicurezza”.

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