La Juventus di Spalletti continua a dare risposte importanti sul campo e funziona sempre di più partita dopo partita. Dopo la prestazione con il Lecce in cui è mancato solo il risultato, contro il Sassuolo c'è stato tutto.
Si tratta della vittoria più larga in stagione, mai i bianconeri erano riusciti a chiudere con tre goal di scarto. Prima l'autogoal di Muharemovic, poi le reti di Fabio Miretti e Jonathan David.
Si è sbloccato anche il centravanti canadese che si aggiunge alla lista dei marcatori differenti nelle ultime gare. E ora non può più essere un caso, c'è un dato sulla varietà dei marcatori che testimonia il lavoro di Spalletti.