US Sassuolo Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Andrea Ajello

Nella Juventus di Spalletti segnano tutti: 8 marcatori diversi consecutivi, nessuno fa meglio in Serie A

Contro il Sassuolo la Juventus si conferma una cooperativa del goal: a segno Miretti e David, tutti marcatori diversi nelle ultime partite.

La Juventus di Spalletti continua a dare risposte importanti sul campo e funziona sempre di più partita dopo partita. Dopo la prestazione con il Lecce in cui è mancato solo il risultato, contro il Sassuolo c'è stato tutto. 

Si tratta della vittoria più larga in stagione, mai i bianconeri erano riusciti a chiudere con tre goal di scarto. Prima l'autogoal di Muharemovic, poi le reti di Fabio Miretti e Jonathan David. 

Si è sbloccato anche il centravanti canadese che si aggiunge alla lista dei marcatori differenti nelle ultime gare. E ora non può più essere un caso, c'è un dato sulla varietà dei marcatori che testimonia il lavoro di Spalletti. 

  • PRIMO GOAL DI MIRETTI E DAVID SI SBLOCCA

    La Juventus domina con il Sassuolo e riesce questa volta a concretizzare la produzione di gioco grazie ai goal di Miretti e David, dopo l'autorete dell'ex Muharemovic. 

    Per il centrocampista italiano si tratta del primo goal in stagione e quindi da quando è tornato alla Juventus dopo il prestito al Genoa. Aveva già segnato in Champions League contro il Bodo Glimt ma era stato annullato.

    Soprattutto però è stata la serata di David, assist, goal e polemiche post rigore sbagliato che così si cancellano. Per il canadese è solamente la seconda rete in campionato, la prima era stata all'esordio. 

  • 8 MARCATORI DIVERSI CONSECUTIVI

    Tra le tante cose positive che sta facendo Spalletti, anche la capacità di rendere pericolosi molti dei giocatori bianconeri e non solo quelli offensivi. E infatti, con quelle di ieri, le reti di marcatori diversi consecutive sono arrivate a 8.

    Nelle ultime cinque partite, hanno segnato 8 giocatori differenti, mai nessuno ha fatto più di un goal. 

    • Bologna-Juventus (Cabal)
    • Juventus-Roma (Conceicao, Openda)
    • Pisa-Juventus (Kalulu, Yildiz)
    • Juventus-Lecce (McKennie)
    • Sassuolo-Juventus (Miretti, David)
  • SPALLETTI: "CON QUELLO PUOI SOPPERIRE ALLE MANCANZE"

    Spalletti nel post partita di Sassuolo-Juventus ha affrontato proprio questo tema legato ai tanti marcatori diversi, sottolineando l'importanza di riuscire a segnare con giocatori differenti: "Con quello si può sopperire alle mancanze dei singoli, puoi andare a fare risultato dappertutto ed è un'iniezione di fiducia per loro. Diventa un'apertura ancora più importante per il nostro futuro". 

  • JUVENTUS PRIMA PER NUMERO DI GIOCATORI IN GOAL

    Una tendenza comunque che la Juventus si porta dietro da tutta la stagione e che rappresenta quindi uno dei punti di forza di questa squadra. Da inizio campionato infatti hanno segnato 15 giocatori differenti, per un totale di 27 goal fatti.

    Nessuno in Serie A riesce a mandare in goal così tanti calciatori diversi; al secondo posto di questa classifica c'è l'Inter con 13 e il Milan con 12.

