La Juventus domina con il Sassuolo e riesce questa volta a concretizzare la produzione di gioco grazie ai goal di Miretti e David, dopo l'autorete dell'ex Muharemovic.

Per il centrocampista italiano si tratta del primo goal in stagione e quindi da quando è tornato alla Juventus dopo il prestito al Genoa. Aveva già segnato in Champions League contro il Bodo Glimt ma era stato annullato.

Soprattutto però è stata la serata di David, assist, goal e polemiche post rigore sbagliato che così si cancellano. Per il canadese è solamente la seconda rete in campionato, la prima era stata all'esordio.