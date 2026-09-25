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Lelio Donato

Nella prima Italia di Mancini contro il Belgio non funziona quasi niente: la difesa azzurra balla, fischi dell'Olimpico

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Italia
Italia vs Belgio
Belgio

Inizia malissimo la seconda volta di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. La sua Italia nel primo tempo è in balia del Belgio, che segna solo un goal e spreca tantissimo. Azzurri leggermente meglio nella ripresa ma non basta.

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C'era grande attesa per la prima Italia di Roberto Mancini, ma la nostra Nazionale sembra rimasta ancora ferma alla notte di Zenica.

Nonostante il cambio in panchina e tanti volti nuovi tra i convocati, gli Azzurri restano avvolti dalle tenebre come dimostra quanto accaduto contro il Belgio.

I Diavoli Rossi, guidati da Mark van Bommel, nei primi quarantacinque minuti dell'Olimpico hanno segnato solo un goal ma avrebbero potuto dilagare.

Ad evitarlo, oltre agli errori di mira degli attaccanti del Belgio, anche un ottimo Donnarumma. Il capitano è stato di fatto l'unico degli undici azzurri in campo a salvarsi dal disastro generale.

Le cose sono andate leggermente meglio nel secondo tempo. Ma non è bastato per evitare una sconfitta meritata.

  • UNA DIFESA DA INCUBO

    Partiamo dalla difesa dove, a parte il già citato Donnarumma, non ha funzionato nulla.

    Male l'inedita coppia centrale composta da Mancini e Coppola, con entrambi mandati al bar da Godts in occasione del primo goal. Anche se il romanista nel secondo tempo ha provato a metterci qualcosa in più.

    Addirittura peggio forse ha fatto Giovanni Di Lorenzo che ha sofferto troppo l'esterno del PSG, letteralmente imprendibile per il terzino del Napoli.

    Riccardo Calafiori, schierato come terzino sinistro, almeno ha cercato di proporsi qualche volta in avanti ma anche lui dietro ha pagato qualcosa.

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  • L'ERRORE DI ROMANO

    L'uomo più atteso della serata era sicuramente Alessandro Romano.

    Mancini ha deciso di lanciare dall'inizio il ventenne centrocampista del Cagliari, al debutto assoluto in Nazionale e con solo una manciata di presenze in Serie A.

    Il ragazzo però ha probabilmente pagato l'inevitabile emozione. E proprio da un sanguinoso pallone perso a centrocampo da Romano è nata l'azione che ha portato al goal di Godts.

    Non hanno particolarmente brillato peraltro neppure Nicolò Barella e Sandro Tonali nonostante la maggiore esperienza del compagno di reparto.

    Anche perché nessuno è riuscito a controllare un Kevin De Bruyne particolarmente ispirato e tornato, almeno per una sera, sui livelli del City.

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  • ESPOSITO-KEAN RIMANDATI

    Se difesa e centrocampo non hanno funzionato, le cose non sono andate molto meglio in attacco.

    Mancini ha deciso di schierare contemporaneamente dal 1' sia Pio Esposito che Moise Kean, con quest'ultimo defilato sulla destra come esterno del tridente.

    Una scelta che non ha pagato. L'attaccante dell'Inter nel primo tempo si è visto solo per un palo, colpito peraltro in posizione di fuorigioco. Kean ha tentato una conclusione da fuori, assolutamente inoffensiva. Mentre nel secondo si è reso più pericoloso sfiorando il pareggio.

    Nella ripresa a dare vivacità alla manovra offensiva dell'Italia è stato soprattutto Cambiaghi. Dalla sua parte sono nate le azioni più interessanti degli Azzurri.

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  • I FISCHI DELL'OLIMPICO

    L'ambiente, già non esattamente caldissimo, è molto presto diventato gelido nei confronti dell'Italia.

    Il pubblico dell'Olimpico ha infatti iniziato a rumoreggiare subito dopo il goal del Belgio. E non ha nascosto la sua insoddisfazione per la prestazione degli Azzurri.

    Al termine del primo tempo l'Italia è così uscita dal campo accompagna da qualche fischio. Forse inevitabile considerato quanto prodotto in campo dalla squadra di Roberto Mancini.

    Un clima che non è migliorato troppo durante il secondo tempo. Per riconquistare i tifosi, insomma serve altro.

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