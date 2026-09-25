Nella prima Italia di Mancini contro il Belgio non funziona quasi niente: la difesa azzurra balla, fischi dell'Olimpico

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C'era grande attesa per la prima Italia di Roberto Mancini, ma la nostra Nazionale sembra rimasta ancora ferma alla notte di Zenica.
Nonostante il cambio in panchina e tanti volti nuovi tra i convocati, gli Azzurri restano avvolti dalle tenebre come dimostra quanto accaduto contro il Belgio.
I Diavoli Rossi, guidati da Mark van Bommel, nei primi quarantacinque minuti dell'Olimpico hanno segnato solo un goal ma avrebbero potuto dilagare.
Ad evitarlo, oltre agli errori di mira degli attaccanti del Belgio, anche un ottimo Donnarumma. Il capitano è stato di fatto l'unico degli undici azzurri in campo a salvarsi dal disastro generale.
Le cose sono andate leggermente meglio nel secondo tempo. Ma non è bastato per evitare una sconfitta meritata.