Nella prima Italia di Mancini contro il Belgio non funziona quasi niente: la difesa azzurra balla, fischi dell'Olimpico

L'uomo più atteso della serata era sicuramente Alessandro Romano.

Mancini ha deciso di lanciare dall'inizio il ventenne centrocampista del Cagliari, al debutto assoluto in Nazionale e con solo una manciata di presenze in Serie A.

Il ragazzo però ha probabilmente pagato l'inevitabile emozione. E proprio da un sanguinoso pallone perso a centrocampo da Romano è nata l'azione che ha portato al goal di Godts.

Non hanno particolarmente brillato peraltro neppure Nicolò Barella e Sandro Tonali nonostante la maggiore esperienza del compagno di reparto.

Anche perché nessuno è riuscito a controllare un Kevin De Bruyne particolarmente ispirato e tornato, almeno per una sera, sui livelli del City.