Nel mirino di Pavlovic il derby, ma anche lo Scudetto: “Nulla è ancora finito, mancano undici giornate”

Uno snodo fondamentale, per la corsa che conduce allo Scudetto, ma non solo. Milan ed Inter si affronteranno domenica in un Derby della Madonnina che dirà molto sull’ultima parte di stagione delle due squadre e dell’intero campionato.
I rossoneri si presenteranno all’appuntamento sapendo di avere la possibilità non solo di mettere in cascina quei punti che potrebbero consentire loro di chiudere, o quasi, il discorso Champions League, ma anche di riaprire quel discorso titolo che in molti considerano già chiuso, viste le dieci lunghezze di vantaggio sulle quali possono fare affidamento i ‘cugini’ nerazzurri.
Strahinja Pavlovic, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha spiegato come il Milan si sta approcciando a questo attesissimo derby.