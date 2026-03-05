Goal.com
thuram pavlovicGetty Images
Leonardo Gualano

Nel mirino di Pavlovic il derby, ma anche lo Scudetto: “Nulla è ancora finito, mancano undici giornate”

Il difensore del Milan, Strahinja Pavlovic, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, spiega: “Nel derby non ci sono favoriti, fa storia a sé”.

Uno snodo fondamentale, per la corsa che conduce allo Scudetto, ma non solo. Milan ed Inter si affronteranno domenica in un Derby della Madonnina che dirà molto sull’ultima parte di stagione delle due squadre e dell’intero campionato.

I rossoneri si presenteranno all’appuntamento sapendo di avere la possibilità non solo di mettere in cascina quei punti che potrebbero consentire loro di chiudere, o quasi, il discorso Champions League, ma anche di riaprire quel discorso titolo che in molti considerano già chiuso, viste le dieci lunghezze di vantaggio sulle quali possono fare affidamento i ‘cugini’ nerazzurri.

Strahinja Pavlovic, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha spiegato come il Milan si sta approcciando a questo attesissimo derby.

  • “IL DERBY FA STORIA A SÉ”

    Il difensore del Milan ha spiegato che tipo di sfida si aspetta con l’Inter.

    "Sarà una partita dura. L’Inter è davanti in classifica e forse giocherà con meno pressione rispetto a noi. Ma il derby fa storia a sé: ognuno è diverso dall’altro. Mi aspetto una gara con molta lotta e spero che riusciremo a vincere". 

  • “NON CI SONO FAVORITI”

    In molti, vista la situazione di classifica, vedono un’Inter favorita nel derby.

    "Nei derby non esistono favoriti. Lo abbiamo visto anche la scorsa stagione: in campionato abbiamo fatto fatica e siamo arrivati ottavi, ma i derby li abbiamo spesso vinti. Il derby fa storia a sé". 

  • “LA PARTITA PIÙ IMPORTANTE DELLA STAGIONE”

    Rafa Leao, nei giorni scorsi, ha parlato del derby come di una questione di ‘vita o morte’.

    "Sono d’accordo con Rafa. Possiamo dire che è la partita più importante della stagione, un match speciale: chiunque a Milano sa quanto conta". 

  • “NULLA É ANCORA FINITO”

    Kaká, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha detto che in caso di vittoria il Milan può ancora credere nello Scudetto.

    "Nulla è ancora finito. Mancano undici giornate e l’importante è restare uniti e dare il massimo fino all’ultimo minuto". 

