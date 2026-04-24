Negli ultimi anni l'Arsenal è stato in vetta alla Premier più del Manchester City, ma il dato dei trofei è opposto

Vedere Arsenal e Manchester City appaiate in vetta a questo punto della stagione sembrava impensabile, ma considerando il passato di entrambe risultava comunque plausibile. A cinque turni dal termine della Premier, Gunners e Citizens si trovano a quota 70, con la stessa differenza reti di +37 e la consapevolezza che tutto, da qui a metà maggio, potrà accadere.

La rimonta del Manchester City è compiuta, tanto che nella classifica virtuale, considerando gli stessi punteggi, i Citizens risultano ora essere al primo posto in virtù delle reti segnate, 66 rispetto alla 63 dell'Arsenal. I Gunners sono appaiati ma devono inseguire, consapevoli di come servirà solamente vincere da qui in avanti, mettendo goal su goal nel motore del titolo per eliminare la maledizione e guardare con più fiducia alle prossime annate.

Sconfitto nello scontro diretto, l'Arsenal rischia di gettare al fumo anche questa stagione, nonostante sia in lotta per conquistare la Champions. Al pari delle stagioni precedenti, nel momento migliore i Gunners si sciolgono, si imbottigliano e non riescono ad allontanare gli spettri del passato. Non si tratta certo di una crisi epocale, ma contro il Manchester City di Guardiola non ci si può permettere di cadere per due partite consecutive, anche se il conto totale dei k.o è comunque limitato a cinque totali.