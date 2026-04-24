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Manchester City Arsenal Premier League (Goal Only)Goal AR
Francesco Schirru

Negli ultimi anni l'Arsenal è stato in vetta alla Premier più del Manchester City, ma il dato dei trofei è opposto

Premier League
Manchester City vs Arsenal
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Dal 2019 ad oggi il Manchester City ha conquistato cinque edizioni della Premier League rispetto alle zero dell'Arsenal, nonostante abbia passato in testa al campionato un periodo inferiore.

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Vedere Arsenal e Manchester City appaiate in vetta a questo punto della stagione sembrava impensabile, ma considerando il passato di entrambe risultava comunque plausibile. A cinque turni dal termine della Premier, Gunners e Citizens si trovano a quota 70, con la stessa differenza reti di +37 e la consapevolezza che tutto, da qui a metà maggio, potrà accadere.

La rimonta del Manchester City è compiuta, tanto che nella classifica virtuale, considerando gli stessi punteggi, i Citizens risultano ora essere al primo posto in virtù delle reti segnate, 66 rispetto alla 63 dell'Arsenal. I Gunners sono appaiati ma devono inseguire, consapevoli di come servirà solamente vincere da qui in avanti, mettendo goal su goal nel motore del titolo per eliminare la maledizione e guardare con più fiducia alle prossime annate.

Sconfitto nello scontro diretto, l'Arsenal rischia di gettare al fumo anche questa stagione, nonostante sia in lotta per conquistare la Champions. Al pari delle stagioni precedenti, nel momento migliore i Gunners si sciolgono, si imbottigliano e non riescono ad allontanare gli spettri del passato. Non si tratta certo di una crisi epocale, ma contro il Manchester City di Guardiola non ci si può permettere di cadere per due partite consecutive, anche se il conto totale dei k.o è comunque limitato a cinque totali.

  • RIMANERE IN VETTA 'NON SERVE'

    Comunque vada il finale di questa annata, l'Arsenal non cambierà ovviamente il suo approccio alla Premier League, nonostante rimanga il fatto come negli ultimi anni i Gunners siano rimasti in vetta per più tempo del Manchester City, non riuscendo però a conquistare alcun titolo: dal 2019 il conto totale è di cinque a zero per la squadra di Guardiola.

    In questi ultimi anni l'Arsenal è riuscito a rimanere in vetta per 86 giorni in più del Manchester City, per un totale di 539 a 453. Eppure, non ha mai vinto la Premier League.

    La squadra di Guardiola ha del resto effettuato diverse rimonte negli ultimi anni, risultando più forte nel periodo più importante, quell'aprile-maggio che hanno sancito tutti i trionfi recenti.

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  • LE ULTIME PARTITE

    Il Manchester City è in quel momento in cui sembra poter vincere tutte le partite finali, mentre l'Arsenal dovrà dimostrare di saper superare l'urto della rimonta avversaria per poter fare lo stesso.

    Da qui in avanti non sarà importante non solo il punteggio totale, ma anche il numero di goal, considerando come lo spareggio finale non sia eventualmente previsto: la Premier League potrebbe decidersi per la differenza reti totale o il quantitativo di reti realizzate.

    L'Arsenal, che giocherà ogni tre giorni causa semifinali di Champions, sfiderà Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley e Crystal Palace, mentre il Manchester City, impegnato anche in FA Cup, sfiderà Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace e Aston Villa.

    Il calendario del City è sulla carta leggermente più difficile, ma da qui in avanti più che il tasso tecnico conterà il fattore mentale per entrambe le contendenti.

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