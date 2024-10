Ndombelé torna in Italia e sfida la Lazio: dalle difficoltà al Napoli all'esperienza in Turchia, con il Nizza per riscattarsi

Il calcio italiano "ritrova" Ndombelé dopo l'avventura a Napoli: il centrocampista gioca nel Nizza, che affronta la Lazio in Europa.

Se qualcuno si domandava che fine avesse fatto Tanguy Ndombelé, il centrocampista francese è approdato in estate al Nizza.

Per lui è l'ennesimo cambio di maglia, il terzo consecutivo dopo aver giocato per il Napoli, nell'anno dello scudetto vinto da Luciano Spalletti e nel Galatasaray.

L'ultimo anno è stato appunto in Turchia, un'esperienza non certo entusiasmante per l'ex Tottenham che vuole riscattarsi.

Al Nizza fin qui è stato impiegato regolarmente e questa sera sfiderà la Lazio in Europa League. Non è certa però la sua presenza da titolare visto che non è al meglio delle condizioni.