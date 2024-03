Napoli-Torino 1-1, cronaca, tabellino e voti: Sanabria risponde a Kvaratskhelia, azzurri fermati sul pari

Il Torino riacciuffa il Napoli rispondendo subito al vantaggio di Kvara: Sanabria regala un punto d'oro ai granata.

Il Napoli produce ed accarezza la vittoria, ma il guizzo di Sanabria ed un super Milinkovic-Savic fermano gli azzurri sul pari e regalano un 1-1 preziosissimo al Torino.

La squadra di Calzona può masticare amaro per le diverse occasioni costruite, su cui fortuna e bravura dei granata nell'alzare il muro e gestire le offensive avversarie hanno consentito agli uomini di Juric di uscire dal 'Maradona' con un punto d'oro.

La bravura del Toro, guidato in difesa da un capitan Buongiorno in stato di grazia, è da ricercare nell'immediatezza con cui il cambio Pellegri-Sanabria ha portato a rispondere al momentaneo vantaggio partenopeo siglato da Kvaratskhelia, che sul gong ha sfiorato il goal partita con una giocata di altissima scuola.

Gli azzurri, con questa frenata, vedono smorzati gli entusiasmi seguiti al doppio successo contro Sassuolo e Juve ma escono comunque con ulteriori rinnovate convinzioni dal match coi piemontesi, per i quali il pareggio di Fuorigrotta rappresenta un'iniezione di morale e permette a Zapata e soci di restare in scia del treno per l'Europa.