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Gabriel Jesus Napoli GOAL GFX HDGetty GOAL
Antonio Torrisi

Il Napoli sogna (e fa bene): perché il possibile arrivo di Gabriel Jesus può "spaccare" la Serie A

Calciomercato
Napoli

Senza giri di parole: il brasiliano può diventare in fretta uno dei giocatori più forti dell'intero campionato italiano.

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Sono passati dieci anni (son tanti, è vero) da quando Napoli è piombata al centro di uno degli intrighi di mercato più "complessi" da decifrare della storia della Serie A: Gonzalo Higuain, figlio adottivo di Napoli e dei napoletani, parte del "sentire" e del "vivere" quotidiano, insomma, un pezzo della storia azzurra si trasferisce alla Juventus spiazzando tutti. Credenti, atei e agnostici, calcisticamente parlando, ovviamente. Accomunati dalla stessa reazione: come ha potuto farlo?

Ecco: sono passati dieci anni da quando l'argentino ha spostato l'attenzione nazionale, per una volta, dai grandi affari di calciomercato dei club esteri. Quello che ha portato Gabriel Jesus al Manchester City (poi approdato ufficialmente in Premier League pochi mesi dopo) compreso.

Era "il migliore dei Gabriel" possibili, ma lo sapevano tutti: c'era anche Gabriel Barbosa nella lista. Gabigol, preso dall'Inter nello stesso anno, ma che l'attuale direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, ha chiarito di recente essere un ripiego. L'obiettivo era un altro.

Lo stesso che adesso sogna il Napoli, dieci anni dopo quell'estate che lo ha portato a vestire la maglia dei Citizens e che per Napoli e i napoletani rimarrà quella del tradimento calcistico di Gonzalo Higuain. Perché Gabriel Jesus potrebbe giocare al Maradona: e tutti iniziano a crederci davvero.

  • IL NAPOLI PUÒ REALMENTE PRENDERE GABRIEL JESUS?

    C'è un duplice aspetto nella questione che lega Gabriel Jesus al Napoli: in primis la necessità del club azzurro di consegnare un attaccante forte a Massimiliano Allegri, in modo da completare il pacchetto già rappresentato da Rasmus Hojlund.

    Con la vicina cessione di Romelu Lukaku (al Fenerbahce) e le possibili uscite di Noa Lang (lo vuole l'Ajax) e di uno tra David Neres e Lorenzo Lucca (la sua posizione rimane comunque da valutare), il Napoli ha bisogno di un giocatore forte ed esperto.

    Il secondo aspetto riguarda il valore simbolico del possibile arrivo di Gabriel Jesus: questo è l'anno del centenario del Napoli e tutti si aspettano un colpo, appunto, "da centenario". Il brasiliano può esserlo.

    Ma lui vorrebbe giocare in Serie A? Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gabriel Jesus avrebbe aperto al trasferimento in azzurro, dandogli priorità. Ci sono, però, degli aspetti da considerare.

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  • QUANTO PRENDE GABRIEL JESUS E COSA SERVE PER IL TRASFERIMENTO AL NAPOLI

    Partiamo dall'ingaggio di Gabriel Jesus: il brasiliano, di proprietà dell'Arsenal, prende 9 milioni di euro netti all'anno. Tantissimi. C'è un dettaglio, però: il suo contratto scade al termine della prossima stagione.

    Questa non è una precisazione di poco conto, per due motivi: il primo riguarda la volontà del giocatore, esubero ai Gunners, di trovare una nuova sistemazione. Il secondo, però, frena un po' tutto chiudendo diverse vie alternative al trasferimento a titolo definitivo (non si potrebbe optare per un prestito con diritto di riscatto, ad esempio, ma con obbligo).

    Serve, però, vendere: Lukaku potrebbe sbloccare tutto, ma bisogna fare in fretta. Anche perché un giocatore come Gabriel Jesus difficilmente arriverà alla fine di agosto senza aver trovato una sistemazione.

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  • COME STA GABRIEL JESUS

    Un capitoletto lo merita lo stato fisico di Gabriel Jesus: se non si parla di lui come di uno dei più forti al mondo vuol dire che, negli ultimi dieci anni, qualcosa è andato storto. Ecco: l'aspetto fisico.

    Il brasiliano nel corso della sua carriera ha sofferto di diversi problemi al ginocchio, pure gravi, con una rottura del legamento crociato che lo ha tenuto lontano dai campi da gennaio a novembre 2025. Meno di un anno solare fa, insomma.

    E non è stato l'unico infortunio al ginocchio che ha avuto in carriera: ora, però, sta bene.

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  • PERCHÉ GABRIEL JESUS PUÒ "SPACCARE" LA SERIE A

    Ovviamente stiamo parlando di un profilo che, se in forma, "spacca" totalmente la Serie A: veloce (non più come un tempo, ma pur sempre rapido), letale in area di rigore e capace di allungare la squadra e nel gioco di Massimiliano Allegri può essere fondamentale questo aspetto, come sapete. Non è un caso se il suo nome era stato accostato al Milan prima della fine della scorsa stagione.

    Gabriel Jesus è quel tipo di giocatore che da anni fa la differenza nel campionato italiano: pur diverso fisicamente da Donyell Malen (più esplosivo), è concettualmente un attaccante moderno che fa del lavoro nello stretto una delle principali qualità. E con difese spesso chiuse può essere la soluzione definitiva.

    Adesso resta solo da capire se il sogno di vederlo in Serie A è realizzabile: il suo "sì" potrebbe lasciarlo intendere.

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