Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Balerdi Napoli RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Napoli-Roma 3-3, pagelle e tabellino: Balerdi decisivo, McTominay di nuovo re, super rovesciata di Anguissa, Soulé accende la luce

Serie A
Napoli vs Roma
Match report
Napoli
Roma

Napoli in doppio vantaggio con una perla di Anguissa e McTominay, ma Soulé e Balerdi rimontano. Ancora McTominay firma il 3-2, prima che Balerdi trovi a sua volta una doppietta decisiva.

Pubblicità

Una partita folle, sei goal, tre per parte. Napoli-Roma finisce 3-3, con la squadra di Massimiliano Allegri in doppio vantaggio e poi sul 3-2, e quella di Gian Piero Gasperini capace di risalire la china quando nessuno se lo sarebbe più aspettato.

Partita piena zeppa di episodi nel primo tempo: Gollini salva miracolosamente su una zampata ravvicinata di Olivera, mentre dall'altra parte è Meret a opporsi di piede su un destro a botta sicura di Malen.

Alla fine a trovare il vantaggio, poco prima della mezz'ora, è Anguissa. Ed è un capolavoro. Il camerunense si coordina infatti alla perfezione sugli sviluppi di un calcio di punizione, esibendosi in una stupenda rovesciata che lascia impietrito Gollini e fa esplodere il Maradona. Poco prima dell'intervallo, Cristante spizza di testa un pallone contro il palo.

All'inizio della ripresa, il Napoli scappa: Politano effettua uno dei suoi mille cross, stavolta col destro, e McTominay si getta di testa da due passi, facendo rotolare la palla in rete nonostante l'estremo tentativo di parata di Gollini.

Dal 69' al 74', in 5 minuti, la Roma riesce però clamorosamente a rimettere in piedi la partita. Prima Soulé accorcia con un gran sinistro a giro dal limite, poi è il neo entrato Balerdi a sparare sotto la traversa di Meret, dopo un rimpallo susseguente a un corner, il sinistro del 2-2.

Il goal apparentemente decisivo all'83', così, è ancora di McTominay: lo scozzese riceve ai 20 metri da Olivera e fa partire una rasoiata all'angolino basso. Ma Balerdi lo imita in extremis: incornata prepotente su cross di Wesley, Meret di nuovo battuto, clamoroso 3-3.

50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • PAGELLE NAPOLI-ROMA

    Il trascinatore del Napoli è McTominay, autore della seconda doppietta in pochi giorni. Bene De Bruyne nella posizione di mezzala, incisivo Politano con i suoi cross a ripetizione, Anguissa estrae dal cilindro un goal da campione anche se si dimentica di marcare Balerdi sul 3-3. Positivi anche Rafa Marin e, finché rimane in campo, Badiashile. Così così invece Lang e Hojlund.

    Nella Roma si accende poco Malen, che spreca il vantaggio nel primo tempo e viene contenuto dalla difesa di Allegri: l'assist per il 2-2 di Soulé non può bastare. Proprio l'argentino è l'uomo guida della Roma con le sue giocate che accendono la manovra. Ma l'uomo decisivo alla fine è il sorprendente Balerdi, con una doppietta che vale oro e l'imbattibilità in campionato. Wesley salva col cross del 3-3 una prestazione non positiva.

    NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6 (80' Spinazzola sv), Rafa Marin 6.5, Badiashile 6.5 (52' Beukema 5.5), Olivera 6; Anguissa 7, De Bruyne 6.5 (80' Lobotka sv), McTominay 7.5; Politano 7, Hojlund 5.5, Lang 5.5. All. Allegri

    ROMA (3-4-2-1): Gollini 6; Mancini 6 (84' Ghilardi sv), Ndicka 6, Hermoso 6 (58' Balerdi 7.5); Rensch 5.5 (58' Molina 6.5), De Roon 6.5, Pisilli 5.5 (58' Castro 6), Wesley 6; Soulé 7, Cristante 6; Malen 5.5 (84' Mora sv). All. Gasperini

  • TABELLINO NAPOLI-ROMA

    NAPOLI-ROMA 3-3

    Marcatori: 28' Anguissa (N), 48' McTominay (N), 69' Soulé (R), 74' Balerdi (R), 83' McTominay (N), 89' Balerdi (R)

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (80' Spinazzola), Rafa Marin, Badiashile (52' Beukema), Olivera; Anguissa, De Bruyne (80' Lobotka), McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri

    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini (84' Ghilardi), Ndicka, Hermoso (58' Balerdi); Rensch (58' Molina), De Roon, Pisilli (58' Castro), Wesley; Soulé, Cristante; Malen (84' Mora). All. Gasperini

    Arbitro: Colombo

    Ammoniti: Rafa Marin, Cristante, Rensch, Balerdi, De Roon

    Espulsi: nessuno

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
ROM

ROM

Serie A

27 ott 2026

CGL

CGL

MON

MON

Serie A

28 ott 2026

NAP

NAP