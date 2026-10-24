Napoli-Roma 3-3, pagelle e tabellino: Balerdi decisivo, McTominay di nuovo re, super rovesciata di Anguissa, Soulé accende la luce

Una partita folle, sei goal, tre per parte. Napoli-Roma finisce 3-3, con la squadra di Massimiliano Allegri in doppio vantaggio e poi sul 3-2, e quella di Gian Piero Gasperini capace di risalire la china quando nessuno se lo sarebbe più aspettato.

Partita piena zeppa di episodi nel primo tempo: Gollini salva miracolosamente su una zampata ravvicinata di Olivera, mentre dall'altra parte è Meret a opporsi di piede su un destro a botta sicura di Malen.

Alla fine a trovare il vantaggio, poco prima della mezz'ora, è Anguissa. Ed è un capolavoro. Il camerunense si coordina infatti alla perfezione sugli sviluppi di un calcio di punizione, esibendosi in una stupenda rovesciata che lascia impietrito Gollini e fa esplodere il Maradona. Poco prima dell'intervallo, Cristante spizza di testa un pallone contro il palo.

All'inizio della ripresa, il Napoli scappa: Politano effettua uno dei suoi mille cross, stavolta col destro, e McTominay si getta di testa da due passi, facendo rotolare la palla in rete nonostante l'estremo tentativo di parata di Gollini.

Dal 69' al 74', in 5 minuti, la Roma riesce però clamorosamente a rimettere in piedi la partita. Prima Soulé accorcia con un gran sinistro a giro dal limite, poi è il neo entrato Balerdi a sparare sotto la traversa di Meret, dopo un rimpallo susseguente a un corner, il sinistro del 2-2.

Il goal apparentemente decisivo all'83', così, è ancora di McTominay: lo scozzese riceve ai 20 metri da Olivera e fa partire una rasoiata all'angolino basso. Ma Balerdi lo imita in extremis: incornata prepotente su cross di Wesley, Meret di nuovo battuto, clamoroso 3-3.



