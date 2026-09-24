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McTominay NapoliGetty Images
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Napoli ritrova McTominay: lo scozzese è tornato ad allenarsi, punta a tornare in campo contro il Frosinone dopo la sosta

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S. McTominay

La nota del Napoli sul ritorno del campione scozzese: "Scott McTominay è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra".

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Dopo tante nubi e minacce di tempesta, finalmente un raggio di sole sul Napoli di Allegri: è tornato quest'oggi ad allenarsi a Castelvolturno Scott McTominay, che ha iniziato ufficialmente il processo di riatletizzazione mirato al ritorno in campo dopo l'operazione di ablazione cardiaca alla quale lo scozzese si è sottoposto con successo ad inizio settembre.


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  • LAVORO DIFFERENZIATO PER MCTOMINAY

    Come annunciato dal Napoli con una nota pubblicata sul sito ufficiale del club, McTominay ha ritrovato i compagni rimasti in Campania e non impegnati con le Nazionali, facendo lavoro differenziato in palestra.

    "Gli azzurri proseguono gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo lavoro di forza in palestra e una serie di cambi di direzione in campo. Scott McTominay è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra".

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  • QUANDO TORNA IN CAMPO MCTOMINAY

    Il piano del Napoli è di riavere McTominay a disposizione già per la prima sfida in calendario dopo la sosta, in casa contro il Frosinone, programmata per sabato 10 ottobre alle 20:45.

    Come spiegato dal ds Manna prima di Inter-Napoli, McTominay potrà riottenere l'idoneità sportiva solo 28 giorni dopo la data dell'intervento: lo scozzese è stato operato lo scorso 8 settembre presso lo Spire Manchester Hospital, e potrebbe quindi avere il via libera al ritorno all'attività agonistica a partire dal prossimo 6 ottobre.

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  • IL CALENDARIO DEL NAPOLI

    Il Napoli, come detto, sfiderà la rivelazione Frosinone al rientro dopo la sosta e tre giorni dopo sarà impegnato sul campo del Villarreal, per cercare di conquistare i primi punti in Champions League. Il calendario degli azzurri è fittissimo, con le gare contro Venezia, Bodo Glimt, Roma, Monza, Juventus, Porto e Lazio, prima della sosta di novembre.


    Testa a testa

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