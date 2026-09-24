Napoli ritrova McTominay: lo scozzese è tornato ad allenarsi, punta a tornare in campo contro il Frosinone dopo la sosta

Come annunciato dal Napoli con una nota pubblicata sul sito ufficiale del club, McTominay ha ritrovato i compagni rimasti in Campania e non impegnati con le Nazionali, facendo lavoro differenziato in palestra.

"Gli azzurri proseguono gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo lavoro di forza in palestra e una serie di cambi di direzione in campo. Scott McTominay è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra".