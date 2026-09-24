Napoli ritrova McTominay: lo scozzese è tornato ad allenarsi, punta a tornare in campo contro il Frosinone dopo la sosta

Dopo tante nubi e minacce di tempesta, finalmente un raggio di sole sul Napoli di Allegri: è tornato quest'oggi ad allenarsi a Castelvolturno Scott McTominay, che ha iniziato ufficialmente il processo di riatletizzazione mirato al ritorno in campo dopo l'operazione di ablazione cardiaca alla quale lo scozzese si è sottoposto con successo ad inizio settembre.
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