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De Bruyne Napoli Lecce Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Napoli ritrova i suoi big, ora Conte può divertirsi con De Bruyne e McTominay (in attesa del miglio Anguissa)

Gli ingressi di McTominay e De Bruyne cambiano il Napoli, la squadra partenopea ha ora la possibilità di godersi i grandi centrocampisti a disposizione.

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Il Napoli ha vinto, contro il Lecce, una gara fondamentale nella corsa Champions. Sotto per il goal di Siebert, i partenopei sono riusciti a conquistare i tre punti con i goal di Hojlund e Politano, entrambi arrivati nella ripresa. Ed è proprio nel secondo tempo che si è vista una squadra decisa, unita, compatta, in grado di ribaltare lo svantaggio del primo soprattutto grazie ai cambi avvenuti a centrocampo.

In campo da titolare dopo mesi, Anguissa è stato sicuramente la nota storta del primo tempo, ma il centrocampista camerunense ha probabilmente bisogno di un po' di rodaggio per poter tornare in grande giocatore pre-infortunio. Diverso invece il discorso di De Bruyne e McTominay, in campo all'intervallo e in grado di cambiare il volto del Napoli.

Dentro al posto dello stesso Anguissa e di Elmas, McTominay e De Bruyne hanno offerto una grande prova. Tra i due è stato soprattutto il belga a dimostrare quanto può dare e quanto avrebbe potuto dare al Napoli in questa annata: se lo Scudetto è ormai andato, i due proveranno ad essere la spinta per prendersi il terzo, se nonil secondo, posto senza troppi problemi. 

  • IMPATTO FISICO E CLASSE

    L'ingresso del duo McTominay-De Bruyne ha permesso al Napoli di avere quel mix perfetto in grado di abbattere il Lecce e avvicinare il ritorno in Champions League.

    L'impatto fisico di McTominay e la classe di De Bruyne hanno dato una mano anche a Gilmour, appannato nel primo tempo al fianco di un Anguissa lontano parente di quello pre-infortunio e decisamente più in forma nella ripresa con due stelle al suo fianco.

    Dalle prossime partite Conte potrà proporre McTominay e De Bruyne titolari, senza il rischio di dover soffrire nella prima parte di gara. Anche Anguissa sarà probabilmente più 'pronto' dal prossimo match, previsto a Cagliari, rendendo luminose le prospettive di questa ultimo periodo stagionale.

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  • LE PAROLE DI CONTE

    "Oggi siamo partiti con Anguissa titolare insieme a Gilmour e Elmas più avanti" ha raccontato Conte a Dazn dopo la conclusione di Napoli-Lecce.

    "Ho cambiato perché sono giocatori forti ma che devono ritrovarsi e riabituarsi ai ritmi. I ragazzi devono avere fiducia, il bene comune deve essere il Napoli. Ho a che fare con ragazzi seri e preparati: oggi ho fatto delle scelte, ho fatto dei cambi nell'intervallo. 

    "McTominay era fuori da un mese, De Bruyne da quattro: tutti vogliono giocare ma dobbiamo dosare tutto. Dobbiamo raggiungere la qualificazione in Champions: per noi è importante"

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  • ENTRAMBI TITOLARI?

    Il Napoli si è finalmente ricordato cosa significa avere De Bruyne in squadra e difficilmente Conte lo terrà fuori nei prossimi turni, trovandogli un posto preciso nel suo modulo. Considerando il lungo stop, però, il belga potrebbe subentrare nella ripresa anche a Cagliari o comunque nel giro delle ultime gare del mese.

    Chi, invece, riprenderà posto dal 1' in maniera costante è McTominay, che insieme a Gilmour, attuale sostituto di Lobotka, e Anguissa dovrebbe formare il centrocampo titolare per la sfida di sabato in quel di Cagliari.

    Pensare a un De Bruyne ancora a lungo subentrante, però, appare pressochè improbabile.

  • NAPOLI-LECCE, TABELLINO E VOTI

    NAPOLI-LECCE 2-1

    Marcatori: 3' Siebert (L), 46' Hojlund (N), 67' Politano (N)

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret 5,5; Beukema 5, Buongiorno 6, Olivera 5,5; Politano 7,5 (72' Mazzocchi sv), Anguissa 5 (46' McTominay 6), Gilmour 7, Spinazzola 6 (72' Gutierrez sv); Elmas 5 (46' De Bruyne 6,5), Alisson Santos 6 (85' Giovane sv); Hojlund 7. All. Conte.

    LECCE (4-3-3) Falcone 6; Veiga 5,5, Siebert 6, Tiago Gabriel 5,5, Gallo 5,5 (79' Ndaba sv); Coulibaly 6,5 (46' Gandelman 5,5), Ramadani 5,5, Ngom 6,5 (85' Fofana sv); Pierotti 5,5 (79' N'Dri sv), Stulic 6 (59' Cheddira 5,5), Banda 6,5. All. Di Francesco.

    Arbitro: Abisso

    Ammoniti: Siebert (L)

    Espulsi: nessuno

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