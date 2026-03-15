Napoli ritrova i suoi big, ora Conte può divertirsi con De Bruyne e McTominay (in attesa del miglio Anguissa)

Il Napoli ha vinto, contro il Lecce, una gara fondamentale nella corsa Champions. Sotto per il goal di Siebert, i partenopei sono riusciti a conquistare i tre punti con i goal di Hojlund e Politano, entrambi arrivati nella ripresa. Ed è proprio nel secondo tempo che si è vista una squadra decisa, unita, compatta, in grado di ribaltare lo svantaggio del primo soprattutto grazie ai cambi avvenuti a centrocampo.

In campo da titolare dopo mesi, Anguissa è stato sicuramente la nota storta del primo tempo, ma il centrocampista camerunense ha probabilmente bisogno di un po' di rodaggio per poter tornare in grande giocatore pre-infortunio. Diverso invece il discorso di De Bruyne e McTominay, in campo all'intervallo e in grado di cambiare il volto del Napoli.

Dentro al posto dello stesso Anguissa e di Elmas, McTominay e De Bruyne hanno offerto una grande prova. Tra i due è stato soprattutto il belga a dimostrare quanto può dare e quanto avrebbe potuto dare al Napoli in questa annata: se lo Scudetto è ormai andato, i due proveranno ad essere la spinta per prendersi il terzo, se nonil secondo, posto senza troppi problemi.