Il Napoli ha scelto Pioli: la decisione sul futuro dopo l’addio al Milan

Pioli è prescelto per la panchina del Napoli: all’allenatore, che a fine stagione terminerà l’avventura col Milan, la decisione finale.

Archiviare al più presto una stagione da dimenticare e ripartire con spirito e volti nuovi. A iniziare dalla panchina.

In casa Napoli la prima pietra per la ricostruzione andrà posata in panchina dove, secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport', il prescelto è Stefano Pioli.

Nelle idee di Aurelio De Laurentiis in pole per il dopo Calzona c’è proprio l’attuale allenatore del Milan, che adesso è chiamato a decidere il suo futuro.

L’avventura di Pioli sulla panchina rossonera terminerà a fine stagione, nonostante il tecnico sia sotto contratto con il Milan fino al 2025: il Napoli è pronto ad affidargli la panchina, ma lui non ha ancora deciso.