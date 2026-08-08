Finisce 1-1 l’amichevole tra Napoli e Celta Vigo che si è giocata sabato 8 agosto a Castel Di Sangro. Vantaggio della squadra di Allegri con una rete del capitano Di Lorenzo, pareggio dei galiziani nella ripresa quando sfruttano un errore di Meret e De Bruyne per trovare – con Jutgla – il risultato poi definitivo.
Napoli, pareggio con il Celta Vigo: Di Lorenzo in goal poi errore Meret-De Bruyne e rete di Jutgla, il report dell'amichevole
Buon primo tempo per la squadra di Massimiliano Allegri che passa con il colpo del capitano Giovanni Di Lorenzo (un goal e una traversa per lui). Nella ripresa i cambi abbassano il ritmo e la qualità di gioco e gli azzurri incassano il pareggio con un grave errore sull'asse Meret-De Bruyne, entrambi subentrati. Segna Jutglà ma sia il portiere che il belga sono colpevoli: il primo serve il secondo con un passaggio pericoloso, l’ex Man City attende troppo, si addormenta e si lascia sfilare il pallone che vale il pari dell’ex Bruges. Nel finale infortunio per Marianucci. Da rivedere Lucca che ha per due volte la palla del 2-1 ma in entrambi i casi la sciupa.
Questa era la penultima amichevole del Napoli a Castel Di Sangro: il 12 agosto tornerà in campo, sempre alle 21, contro l'Aris Salonicco.
Napoli-Celta Vigo 1-1 (stadio Patini di Castel di Sangro)
Marcatori: 11′ Di Lorenzo (N), 65′ Jutgla (C)
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic (46′ Meret); Di Lorenzo (75′ Mazzocchi), Rrahmani (75′ Obaretin), Marin (60′ Marianucci), Olivera (60′ Spinazzola); Anguissa (46′ Vergara), Lobotka (60′ Gimour), McTominay (60′ De Bruyne); Politano (60′ Giovane), Hojlund (60′ Lucca), Alisson Santos (60′ Lang). All. Allegri
CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Javi Rodriguez (46′ Lago (76′ Anxo), Faye (64′ Hugo Gonzalez), Starfelt; Alvaro Nunez (76′ Correira), Febas, Burcio, Hugo; El Abdellaoui (46′ Rueda), Jutgla, Antanon (64′ Marcos Alonso). All. Giraldez
Arbitro: Bogliacco di Bari
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