Napoli, pareggio con il Celta Vigo: Di Lorenzo in goal poi errore Meret-De Bruyne e rete di Jutgla, il report dell'amichevole

Buon primo tempo per la squadra di Massimiliano Allegri che passa con il colpo del capitano Giovanni Di Lorenzo (un goal e una traversa per lui). Nella ripresa i cambi abbassano il ritmo e la qualità di gioco e gli azzurri incassano il pareggio con un grave errore sull'asse Meret-De Bruyne, entrambi subentrati. Segna Jutglà ma sia il portiere che il belga sono colpevoli: il primo serve il secondo con un passaggio pericoloso, l’ex Man City attende troppo, si addormenta e si lascia sfilare il pallone che vale il pari dell’ex Bruges. Nel finale infortunio per Marianucci. Da rivedere Lucca che ha per due volte la palla del 2-1 ma in entrambi i casi la sciupa.





Questa era la penultima amichevole del Napoli a Castel Di Sangro: il 12 agosto tornerà in campo, sempre alle 21, contro l'Aris Salonicco.