Napoli o Inter, chi è la favorita per lo Scudetto? Il duello tra Conte e Marotta accende la corsa tricolore, ma occhio all'Atalanta

Il tecnico del Napoli replica al suo ex dirigente e ricorda la rosa extralarge dell'Inter, ma gli azzurri non hanno le coppe. E occhio all'Atalanta.

Il campionato si avvicina al giro di boa del girone d'andata e la classifica comincia a delinearsi in modo sempre più chiaro.

Così mentre la Juventus di Thiago Motta frena ancora, lì davanti allungano Napoli ed Atalanta, in attesa ovviamente del recupero di Fiorentina-Inter.

A infiammare la corsa Scudetto nelle ultime ore sono state soprattutto le parole di Beppe Marotta, che a margine del Gran Galà del Calcio ha scaricato sul Napoli il ruolo di 'favorita' nella corsa al tricolore.

L'articolo prosegue qui sotto

Ruolo che non piace da sempre ad Antonio Conte, impegnato più volte a sottolineare come l'obiettivo della società azzurra quest'anno sia quello di tornare in Champions League.

Il duello, insomma, è ufficialmente iniziato. Ma occhio alla terza incomoda, ovvero l'Atalanta di Gasperini, che contro la Roma ha dimostrato di saper vincere anche le partite 'sporche'.