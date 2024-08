Napoli-Modena, chi gioca la prima gara ufficiale con Antonio Conte in panchina? Le probabili formazioni

Tanta curiosità per le scelte di formazione di Antonio Conte in vista della prima gara ufficiale del suo Napoli contro il Modena in Coppa Italia.

L’attesa per vedere all’opera per la prima volta in gare ufficiali il nuovo Napoli di Antonio Conte sta per terminare.

Sabato 10 agosto alle ore 21:15 la formazione azzurra inaugurerà la stagione 2024/2025 affrontando il Modena, formazione di Serie B, nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

L’occasione per vedere in campo qualche volto nuovo arrivato dal mercato, ma soprattutto per capire a che punto è la rosa azzurra in in termini di condizione fisica, visto l’ormai imminente esordio in campionato.

Ma chi saranno gli undici titolari del primo Napoli di Antonio Conte?