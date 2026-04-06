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Alessandro De Felice

Napoli-Milan, vietato pareggiare per continuare a inseguire l'Inter: Conte contro Allegri è spareggio per il secondo posto e ultimo treno Scudetto

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Napoli vs Milan

Conte e Allegri si sfidano con l’Inter in fuga grazie al successo sulla Roma: chi perde saluta lo Scudetto, chi vince rilancia la corsa e blinda la Champions.

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La corsa allo scudetto passa dal Maradona ma guarda soprattutto a Milano, sponda nerazzurra.

La vittoria dell’Inter contro la Roma ha ridisegnato gli equilibri della vetta, rilanciando la squadra di Cristian Chivu dopo tre partite senza successi e riportandola a distanza di sicurezza su Napoli e Milan.

Il +9 e +10 sui diretti inseguitori, unito a un calendario più morbido nelle prossime giornate, ha trasformato la sfida tra gli uomini di Antonio Conte e Massimiliano Allegri in uno snodo decisivo più per il secondo posto che per la rincorsa al titolo.

Napoli-Milan di questa sera diventa uno spartiacque: chi perde rischia di dire addio definitivamente al sogno scudetto, chi pareggia si condanna a un inseguimento quasi impossibile: a sette giornate dal termine, recuperare sei o sette punti all’Inter appare un’impresa al limite dell’utopia.

  • L’INTER SCAPPA

    La pausa ha restituito energia all’Inter, apparsa brillante anche nei singoli, da Barella in giù, e capace di dominare la Roma in un match che poteva nascondere insidie.

    Il successo interrompe un digiuno che durava da tre turni e arriva in un momento chiave del calendario: dopo il Como, i nerazzurri affronteranno impegni sulla carta più abbordabili contro Cagliari, Parma e Torino.

    Un filotto che riduce ulteriormente le speranze di rimonta per Napoli e Milan, costretti ora a guardarsi anche alle spalle oltre che davanti.

    L’idea di riaprire davvero la corsa scudetto passa da un’impresa quasi perfetta nel finale di stagione, mentre lo scontro diretto del Maradona assume sempre più i contorni di una sfida per il piazzamento d’onore e per il ruolo di prima inseguitrice.


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  • CONTE E I SUOI BIG PER IL SORPASSO

    Antonio Conte sa che la sfida di stasera è un appuntamento da non fallire. Il sorpasso sul Milan è l’obiettivo immediato, mentre sullo sfondo resta l’idea di una rimonta difficile ma non del tutto accantonata.

    Il tecnico salentino ha lavorato anche nel giorno di Pasqua a Castel Volturno, curando ogni dettaglio tattico e puntando sul recupero di uomini chiave.

    Il sistema resta il 3-4-2-1, con De Bruyne e McTominay alle spalle dell'unica punta che però non sarà Hojlund che è stato fermato da un virus intestinale. Anguissa torna a occupare un ruolo centrale accanto a Lobotka, mentre la squadra si affiderà anche alla spinta dei 55 mila del Maradona, chiamati a trasformare lo stadio in un fattore decisivo.

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  • IL PESO DELLA CLASSIFICA

    Il Milan arriva a Napoli con un punto di vantaggio e la consapevolezza che due risultati su tre garantirebbero il mantenimento del secondo posto.

    Una sconfitta, invece, significherebbe sorpasso azzurro e possibile discesa al terzo posto, con il Como in agguato e lo scontro diretto con la Juventus ancora da giocare.

    Allegri ha richiamato l’ambiente alla concretezza, sottolineando come in poche settimane si possano compromettere mesi di lavoro e ribadendo che la qualificazione in Champions League resta un obiettivo da non dare per scontato.

    Il tecnico livornese insiste sulla necessità di guardare anche dietro, perché il margine è sottile e ogni punto può risultare decisivo.

    Il Maradona rappresenta quindi un bivio: non perdere è fondamentale, ma vincere significherebbe alleggerire la pressione, consolidare il secondo posto e mantenere viva, almeno matematicamente, la speranza di riaprire il discorso scudetto.

  • DUE FILOSOFIE OPPOSTE

    La sfida mette di fronte due tecnici tra i più vincenti della Serie A recente, con idee di calcio profondamente diverse.

    Conte basa il suo sistema su movimenti codificati e meccanismi studiati, con un riferimento offensivo utilizzato come punto di appoggio per lo sviluppo della manovra.

    Allegri, al contrario, lascia maggiore libertà agli attaccanti, affidandosi alla creatività e alla capacità di interpretare le situazioni. Leao e Pulisic sono chiamati a sfruttare gli spazi e a colpire in transizione, mentre il gioco rossonero si sviluppa spesso attraverso il palleggio difensivo e le catene laterali.

    Nonostante le differenze, emergono anche analogie nelle due formazioni che si sfideranno questa sera al Maradona, e in particolare in alcuni uomini chiave: Lobotka e Modric nella costruzione, McTominay e Rabiot negli inserimenti, portieri abili con i piedi come Milinkovic e Maignan.


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  • ULTIMA CHIAMATA

    Per Napoli e Milan, la partita rappresenta molto più di uno scontro diretto. È una prova di maturità, una verifica delle ambizioni e della capacità di reggere la pressione nel momento decisivo della stagione.

    Conte vuole sfruttare un calendario favorevole nelle ultime giornate per tentare l’assalto finale, Allegri cerca continuità per blindare la Champions e difendere la posizione. In mezzo, la consapevolezza che un passo falso potrebbe risultare irreparabile.

    Al Maradona, tra ambizioni, calcoli e tensione, il margine di errore è azzerato: chi si ferma è perduto.


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