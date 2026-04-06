Napoli-Milan, vietato pareggiare per continuare a inseguire l'Inter: Conte contro Allegri è spareggio per il secondo posto e ultimo treno Scudetto

La sfida mette di fronte due tecnici tra i più vincenti della Serie A recente, con idee di calcio profondamente diverse.

Conte basa il suo sistema su movimenti codificati e meccanismi studiati, con un riferimento offensivo utilizzato come punto di appoggio per lo sviluppo della manovra.

Allegri, al contrario, lascia maggiore libertà agli attaccanti, affidandosi alla creatività e alla capacità di interpretare le situazioni. Leao e Pulisic sono chiamati a sfruttare gli spazi e a colpire in transizione, mentre il gioco rossonero si sviluppa spesso attraverso il palleggio difensivo e le catene laterali.

Nonostante le differenze, emergono anche analogie nelle due formazioni che si sfideranno questa sera al Maradona, e in particolare in alcuni uomini chiave: Lobotka e Modric nella costruzione, McTominay e Rabiot negli inserimenti, portieri abili con i piedi come Milinkovic e Maignan.



