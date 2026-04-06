Napoli-Milan, vietato pareggiare per continuare a inseguire l'Inter: Conte contro Allegri è spareggio per il secondo posto e ultimo treno Scudetto

La corsa allo scudetto passa dal Maradona ma guarda soprattutto a Milano, sponda nerazzurra.
La vittoria dell’Inter contro la Roma ha ridisegnato gli equilibri della vetta, rilanciando la squadra di Cristian Chivu dopo tre partite senza successi e riportandola a distanza di sicurezza su Napoli e Milan.
Il +9 e +10 sui diretti inseguitori, unito a un calendario più morbido nelle prossime giornate, ha trasformato la sfida tra gli uomini di Antonio Conte e Massimiliano Allegri in uno snodo decisivo più per il secondo posto che per la rincorsa al titolo.
Napoli-Milan di questa sera diventa uno spartiacque: chi perde rischia di dire addio definitivamente al sogno scudetto, chi pareggia si condanna a un inseguimento quasi impossibile: a sette giornate dal termine, recuperare sei o sette punti all’Inter appare un’impresa al limite dell’utopia.