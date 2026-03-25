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Napoli-Milan, scontro verità: la notte del 'Maradona' può riaprire la corsa Scudetto ed eleggere l'anti Inter

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Napoli vs Milan
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La sfida del 'Maradona', in programma nel giorno di Pasquetta a ventiquattro ore di distanza da Inter-Roma, può dire la verità sulla corsa Scudetto e stabilire chi potrà insidiare concretamente i nerazzurri in vista del rush finale che vale il tricolore.

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Tasto stop sul campionato di Serie A che si prende una piccola pausa, l'ultima della stagione, prima del rush finale con le ultime otto giornate.

Al rientro, in occasione del weekend di Pasqua, i riflettori saranno inevitabilmente puntati sul programma della giornata numero 31 e, in particolar modo, sullo Stadio 'Maradona'.

Lunedì 6 aprile, con calcio d'inizio alle ore 20.45, si giocherà la supersfida tra Napoli e Milan. Un vero e proprio confronto-verità, il cui esito potrebbe indirizzare e non poco la questione relativa alla corsa Scudetto.

  • SNODO CRUCIALE

    La giornata di campionato numero 30, che si articolerà tra il 4 e il 6 aprile, rischia seriamente di rappresentare uno snodo cruciale in questo rush finale che decide il torneo. Il giorno prima di Napoli-Milan, ovvero la sfida che mette a confronto la seconda e la terza forza del campionato, a San Siro si giocherà Inter-Roma, con i nerazzurri chiamati a fare bottino pieno per mettere ulteriore pressione sulle inseguitrici.

    L'Inter, però, è reduce dai due mezzi passi falsi contro Atalanta e Fiorentina. Due stop che hanno rallentato la marcia della capolista, chiamata ora a non disperdere altri punti per strada, visto che sia il Milan che il Napoli hanno accorciato le distanze rispettivamente a -6 e -7. Allo stesso tempo, però, l'Inter potrebbe sfruttare a proprio vantaggio il faccia a faccia tra i campioni d'Italia in carica e i rossoneri per provare a scalare un ulteriore solco qualora dal 'Maradona' uscisse un pareggio. Probabilmente il risultato maggiormente gradito a Chivu e ai suoi.

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  • DETERMINANTE NELLA CORSA SCUDETTO

    A otto giornate dal termine del campionato, l'Inter comanda la classifica con 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli. I nerazzurri, nel giorno di Pasqua, se la vedranno con la Roma - a sua volta in piena bagarre Champions - mentre 24 ore più tardi saranno spettatori interessati della supersfida tra Napoli e Milan.

    Gli scenari, del resto, sono molteplici: l'Inter potrebbe guadagnare punti su entrambe in caso di pareggio al 'Maradona' o alla peggio su una delle due inseguitrici. Ma se l'attuale capolista non dovesse battere la Roma ecco che il Napoli e il Milan si troverebbero tra le mani la grande occasione di riaprire con ancora più vigore la corsa Scudetto. O, in caso di nuovo allungo Inter, chiuderla quasi del tutto.

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  • PUÓ ELEGGERE L'ANTI INTER

    Napoli e Milan, dunque, si giocano davvero tanto - per non dire tutto - nel faccia a faccia calendarizzato nel giorno di Pasquetta. Una sorta di 'finale' che mette in palio non solo la possibilità di tenere aperta la lotta Scudetto - sperando in un aiuto sportivo da parte della Roma - ma anche di prendersi con forza i gradi di 'anti-Inter'.

    Proprio così perché chi delle due uscirà vincente dalla sfida del 'Maradona', oltre a diventare a tutti gli effetti la seconda forza del torneo, potrà fregiarsi del ruolo di sfidante numero uno dell'Inter in vista della volata finale, quando al termine del campionato mancheranno 'solo' sette partite.

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