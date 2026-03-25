Napoli-Milan, scontro verità: la notte del 'Maradona' può riaprire la corsa Scudetto ed eleggere l'anti Inter

Tasto stop sul campionato di Serie A che si prende una piccola pausa, l'ultima della stagione, prima del rush finale con le ultime otto giornate.
Al rientro, in occasione del weekend di Pasqua, i riflettori saranno inevitabilmente puntati sul programma della giornata numero 31 e, in particolar modo, sullo Stadio 'Maradona'.
Lunedì 6 aprile, con calcio d'inizio alle ore 20.45, si giocherà la supersfida tra Napoli e Milan. Un vero e proprio confronto-verità, il cui esito potrebbe indirizzare e non poco la questione relativa alla corsa Scudetto.