Napoli-Milan, scontro verità: la notte del 'Maradona' può riaprire la corsa Scudetto ed eleggere l'anti Inter

La giornata di campionato numero 30, che si articolerà tra il 4 e il 6 aprile, rischia seriamente di rappresentare uno snodo cruciale in questo rush finale che decide il torneo. Il giorno prima di Napoli-Milan, ovvero la sfida che mette a confronto la seconda e la terza forza del campionato, a San Siro si giocherà Inter-Roma, con i nerazzurri chiamati a fare bottino pieno per mettere ulteriore pressione sulle inseguitrici.

L'Inter, però, è reduce dai due mezzi passi falsi contro Atalanta e Fiorentina. Due stop che hanno rallentato la marcia della capolista, chiamata ora a non disperdere altri punti per strada, visto che sia il Milan che il Napoli hanno accorciato le distanze rispettivamente a -6 e -7. Allo stesso tempo, però, l'Inter potrebbe sfruttare a proprio vantaggio il faccia a faccia tra i campioni d'Italia in carica e i rossoneri per provare a scalare un ulteriore solco qualora dal 'Maradona' uscisse un pareggio. Probabilmente il risultato maggiormente gradito a Chivu e ai suoi.