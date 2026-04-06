Secondo quanto riporta Sky Sport, a sorpresa nelle ultime ore sta scalando posizioni Niclas Füllkrug: l'attaccante tedesco potrebbe diventare la sorpresa nella formazione titolare del Milan e insieme a lui Allegri ha provato Christopher Nkunku. Se questa dovesse essere la coppia d'attacco iniziale, in panchina si siederanno sia Christian Pulisic, che Rafael Leão, rientrato in gruppo giovedì scorso; insieme a loro, anche il messicano Santiago Gimenez. Dall'altra parte c'è un Napoli in piena emergenza, Conte è senza cinque giocatori tutti fuori per infortunio: da Vergara a Lukaku, passando per Di Lorenzo, Neres e Rrahmani. Con Olivera in vantaggio su Beukema per giocare nel terzetto di difesa, l'unico ballottaggio è sulla fascia destra con Gutierrez in vantaggio su Politano.



