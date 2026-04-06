Se non è decisiva, poco ci manca. Il big match della 31a giornata di campionato è la sfida tra Napoli e Milan in programma il lunedì di Pasquetta, 6 aprile, alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Chi vincerà - se ci sarà un vincitore - potrebbe diventare definitivamente l'avversaria principale dell'Inter per la corsa scudetto. Una gara fondamentale alla quale l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri arriva con quasi tutta la rosa a disposizione: l'unico assente sarà Matteo Gabbia. Il tecnico toscano deve sciogliere ancora qualche dubbio per quanto riguarda l'attacco, con cinque giocatori in corsa per due posti.
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Napoli-Milan, chi gioca e chi no: Allegri pensa alla coppia Fullkrug-Nkunku in attacco, Hojlund in forte dubbio
LE PROVE DI ALLEGRI
Secondo quanto riporta Sky Sport, a sorpresa nelle ultime ore sta scalando posizioni Niclas Füllkrug: l'attaccante tedesco potrebbe diventare la sorpresa nella formazione titolare del Milan e insieme a lui Allegri ha provato Christopher Nkunku. Se questa dovesse essere la coppia d'attacco iniziale, in panchina si siederanno sia Christian Pulisic, che Rafael Leão, rientrato in gruppo giovedì scorso; insieme a loro, anche il messicano Santiago Gimenez. Dall'altra parte c'è un Napoli in piena emergenza, Conte è senza cinque giocatori tutti fuori per infortunio: da Vergara a Lukaku, passando per Di Lorenzo, Neres e Rrahmani. Con Olivera in vantaggio su Beukema per giocare nel terzetto di difesa, l'unico ballottaggio è sulla fascia destra con Gutierrez in vantaggio su Politano.
LA DIFESA
Dato che Rrahmani è out e Beukema alterna prestazioni convincenti e non, si fa strada nella testa di Antonio Conte l'idea di schierare davanti a Milinkovic-Savic una difesa e due esterni tutti mancini. Olivera, Buongiorno e Juan Jesus dietro, Spinazzola e Gutierrez sugli esterni, con l'ex Girona a piede invertito. Una mossa, questa, che ha portato al primo goal in maglia azzurra dello spagnolo nella vittoria per 2-1 contro la Fiorentina di qualche settimana fa.
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HOJLUND IN DUBBIO
La presenza di Hojlund, a poche ore da Napoli-Milan, sarebbe in forte dubbio. Se la tegola fosse confermata, Conte avrebbe una doppia possibilità. L'unico attaccante di ruolo a disposizione sarebbe Giovane, ultimamente finito nel dimenticatoio con appena 37' totalizzati nelle ultime cinque gare e nessuna partita da titolare con i partenopei in Serie A. L'ex Verona sarebbe la scelta più logica con McTominay e De Bruyne a sostegno. In caso contrario, ipotizzabile un impiego di McTominay da falso nove.
NAPOLI-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI
A poche ore dal fischio d'inizio allo stadio Maradona, ecco quali sono le probabili scelte dei due allenatori:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Juan Jesus, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. All.: Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug, Nkunku. All.: Allegri.
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