Napoli, McTominay racconta: "Due giorni prima della partita contro Haiti ho avuto bisogno di una scarica elettrica al cuore"

Scott McTominay torna a parlare dell'operazione subita al cuore e lo fa direttamente dal ritiro della Nazionale scozzese durante il corso di una conferenza stampa.
Il centrocampista del Napoli era stato sottoposto a un intervento al cuore per correggere una lieve aritmia benigna: la procedura di ablazione (Pfa) ha risolto la problematica che lo aveva costretto a fermarsi dal 1° settembre fino a ottobre.
Dopo tutti i controlli di rito e l'ottenimento dell'idoneità sportiva, McTominay è tornato regolarmente a disposizione del suo tecnico Massimiliano Allegri.
Con queste parole, ha voluto raccontare esattamente quanto accaduto nelle settimane precedenti all'operazione.