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SSC Napoli v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gabriele Stragapede

Napoli, McTominay racconta: "Due giorni prima della partita contro Haiti ho avuto bisogno di una scarica elettrica al cuore"

Napoli
Serie A
S. McTominay

Lo scozzese torna su quanto successo solamente poche settimane fa.

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Scott McTominay torna a parlare dell'operazione subita al cuore e lo fa direttamente dal ritiro della Nazionale scozzese durante il corso di una conferenza stampa.

Il centrocampista del Napoli era stato sottoposto a un intervento al cuore per correggere una lieve aritmia benigna: la procedura di ablazione (Pfa) ha risolto la problematica che lo aveva costretto a fermarsi dal 1° settembre fino a ottobre.

Dopo tutti i controlli di rito e l'ottenimento dell'idoneità sportiva, McTominay è tornato regolarmente a disposizione del suo tecnico Massimiliano Allegri.

Con queste parole, ha voluto raccontare esattamente quanto accaduto nelle settimane precedenti all'operazione.

  • "HO AVUTO BISOGNO DI UNA SCARICA ELETTRICA"

    McTominay racconta: "Mancavano due giorni alla partita contro Haiti. Ero in ottima forma e poi... ho avuto bisogno di una scarica elettrica al cuore. Mi sono detto: com'è possibile che stia accadendo proprio a me? Però bisogna andare avanti, il calcio è così e a volte le cose non vanno come vorresti". 

  • "NON UNA SITUAZIONE IDEALE"

    McTominay prosegue: "Ero in perfetta forma, poi mi sono ritrovato in un letto d'ospedale due giorni prima della partita d'esordio ai Mondiali, sul punto di essere addormentato dai medici... Non proprio una situazione ideale".

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  • "ORA STO BENE"

    McTominay conclude rassicurando tutti sulle sue attuali condizioni: "Ora sto bene. Era una cosa che andava fatta, nella carriera di un calciatore possono esserci momenti come questi in cui gli eventi ti prendono un po’ alla sprovvista. Ovviamente per le tv e i giornali la situazione sembrava molto peggiore di quanto non fosse. Amici e familiari mi contattavano dopo aver letto le notizie sui giornali, ma quella che ho affrontato a Manchester è stata un’operazione molto semplice. È andata molto bene. Sono felice di essere tornato a giocare, il calcio è la cosa più importante nella mia vita e lo sarà sempre: voglio tornare, dimostrare ancora una volta il mio valore e assicurarmi di poter raggiungere un livello superiore. L'importante è tornare più forte di prima. Non importa quanto giochi bene una partita, ciò che conta è sempre la partita successiva, recuperare le energie, curare l'alimentazione, il sonno e spingersi oltre i propri limiti".

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