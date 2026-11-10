Napoli, McTominay racconta: "Due giorni prima della partita contro Haiti ho avuto bisogno di una scarica elettrica al cuore"

McTominay conclude rassicurando tutti sulle sue attuali condizioni: "Ora sto bene. Era una cosa che andava fatta, nella carriera di un calciatore possono esserci momenti come questi in cui gli eventi ti prendono un po’ alla sprovvista. Ovviamente per le tv e i giornali la situazione sembrava molto peggiore di quanto non fosse. Amici e familiari mi contattavano dopo aver letto le notizie sui giornali, ma quella che ho affrontato a Manchester è stata un’operazione molto semplice. È andata molto bene. Sono felice di essere tornato a giocare, il calcio è la cosa più importante nella mia vita e lo sarà sempre: voglio tornare, dimostrare ancora una volta il mio valore e assicurarmi di poter raggiungere un livello superiore. L'importante è tornare più forte di prima. Non importa quanto giochi bene una partita, ciò che conta è sempre la partita successiva, recuperare le energie, curare l'alimentazione, il sonno e spingersi oltre i propri limiti".