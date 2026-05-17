Napoli matematicamente in Champions League: una stagione tra infortuni e meriti di Conte

Non ci sono dubbi sul fatto che uno degli uomini più attesi di questa stagione fosse Kevin De Bruyne.
Quando il Napoli lo scorso giugno ha annunciato il suo arrivo a parametro zero, tutti hanno parlato di un colpo potenzialmente strepitoso. Il club partenopeo si era infatti assicurato uno dei centrocampisti più forti della sua generazione, un campione chiamato, con la sua grande esperienza ed un curriculum da sogno, a spingere la squadra verso un livello successivo.
De Bruyne, accettando il Napoli nonostante le tante offerte ricevute da ogni angolo del mondo, ha certificato la caratura internazionale ormai saldamente raggiunta dal club, ma il suo arrivo non si è poi tradotto in campo nel vero salto di qualità.
A condizionare la sua stagione è stato ovviamente il grave infortunio al bicipite femorale che prima lo ha costretto ad un intervento chirurgico e poi ad un lunghissimo stop che di fatto si è protratto da fine ottobre fino ad inizio marzo.
Un'assenza pesantissima, dal punto di vista tecnico e non solo, che si è andata ad aggiungere a quella di un altro giocatore che sulla carta doveva essere un titolare inamovibile, ovvero Romelu Lukaku, e che è stata poi accompagnata da altre altrettanto rilevanti.
Il Napoli si è ritrovato privato per mesi anche di Anguissa, che prima dell'infortunio era stato probabilmente il miglior centrocampista della Serie A, e poi via via dei vari Rrahmani, Gilmour, Lobotka, Di Lorenzo, più un'altra lunga sequela di contrattempi (oltre 30 infortuni stagionali) che non hanno potuto non cambiare il volto di un'intera annata.