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Napoli Champions League GFXGOAL
Leonardo Gualano

Napoli matematicamente in Champions League: una stagione tra infortuni e meriti di Conte

Serie A
Napoli

Il Napoli, vincendo a Pisa, si è garantito la qualificazione alla prossima Champions League: un traguardo raggiunto nonostante una stagione travagliata.

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L'obiettivo di inizio stagione era un altro, ovvero difendere lo Scudetto conquistato un anno fa e riconfermarsi campione d'Italia, ma il Napoli è riuscito comunque a tagliare un traguardo importante: quello che gli ha consentito di staccare uno dei pass per la prossima Champions League.

Serviva solo la certezza garantita dalla matematica per confermare ciò che era nell'aria già da alcune settimane e adesso - grazie al successo di Pisa - c'è anche quella.

La compagine partenopea ha sì abdicato passando il tricolore all'Inter, ma ha comunque ottenuto un qualcosa che, per come si erano messe le cose ad un certo punto della stagione, non era affatto scontato ottenere.

  • UNA STAGIONE TRAVAGLIATA

    Il Napoli, dopo aver superato l'Inter al fotofinish al termine dell'appassionante testa a testa che aveva caratterizzato lo scorso campionato, si era presentato ai blocchi di partenza con l'ovvia ambizione di riconfermarsi.

    Un obiettivo non solo imposto dallo Scudetto portato sul petto, ma anche da una campagna acquisti di livello assoluto che aveva innalzato il livello di una rosa chiamata a competere su più fronti.

    Gli arrivi di De Bruyne, Beukema, Noa Lang, Lucca, Marianucci, Gutierrez e Vanja Milinkovic-Savic avevano fatto pensare non solo ad un gruppo più profondo, ma soprattutto ad una squadra più forte rispetto a quella che aveva affrontato l'annata precedente.

    A Conte sono stati messi a disposizione elementi di assoluto valore, il tutto mentre venivano praticamente confermati tutti gli uomini Scudetto.

    Un Napoli dunque destinato a recitare il ruolo di grande protagonista, ma anche a far suoi i galloni di grande favorito ma, di fatto, la squadra allestita la scorsa estate la si è vista pochissimo in campo.

    A rendere quella dei partenopei una stagione travagliata è stata quella sequela di infortuni praticamente senza precedenti, che ha falcidiato per mesi la rosa.

    Di fatto, questo campionato lascia in eredità il dubbio su cosa sarebbe potuto essere ma non è stato ed è anche per questo motivo che la qualificazione alla prossima Champions League rappresenta comunque un grande risultato.


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  • Torino FC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    GLI UOMINI PIÙ IMPORTANTI OUT QUANDO PIÙ CONTAVA

    Non ci sono dubbi sul fatto che uno degli uomini più attesi di questa stagione fosse Kevin De Bruyne.

    Quando il Napoli lo scorso giugno ha annunciato il suo arrivo a parametro zero, tutti hanno parlato di un colpo potenzialmente strepitoso. Il club partenopeo si era infatti assicurato uno dei centrocampisti più forti della sua generazione, un campione chiamato, con la sua grande esperienza ed un curriculum da sogno, a spingere la squadra verso un livello successivo.

    De Bruyne, accettando il Napoli nonostante le tante offerte ricevute da ogni angolo del mondo, ha certificato la caratura internazionale ormai saldamente raggiunta dal club, ma il suo arrivo non si è poi tradotto in campo nel vero salto di qualità.

    A condizionare la sua stagione è stato ovviamente il grave infortunio al bicipite femorale che prima lo ha costretto ad un intervento chirurgico e poi ad un lunghissimo stop che di fatto si è protratto da fine ottobre fino ad inizio marzo.

    Un'assenza pesantissima, dal punto di vista tecnico e non solo, che si è andata ad aggiungere a quella di un altro giocatore che sulla carta doveva essere un titolare inamovibile, ovvero Romelu Lukaku, e che è stata poi accompagnata da altre altrettanto rilevanti.

    Il Napoli si è ritrovato privato per mesi anche di Anguissa, che prima dell'infortunio era stato probabilmente il miglior centrocampista della Serie A, e poi via via dei vari Rrahmani, Gilmour, Lobotka, Di Lorenzo, più un'altra lunga sequela di contrattempi (oltre 30 infortuni stagionali) che non hanno potuto non cambiare il volto di un'intera annata.

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  • Antonio Conte NapoliGetty

    I MERITI DI CONTE

    In pochi probabilmente sarebbero riusciti a far fronte ad una serie di infortuni così impressionante. Antonio Conte, probabilmente, per alcuni mesi non ha avuto a disposizione una squadra da Champions, ma comunque il suo Napoli non ha mai mollato e non si è mai staccato dal gruppo di testa.

    Nel momento che più contava, il tecnico azzurro ha fatto affidamento a tutta la sua bravura, ma anche a tutta la sua flessibilità. Era partito con l'idea di una squadra schierata con una difesa a quattro e chiamata a sfruttare e valorizzare al meglio le qualità di quello che doveva essere il miglior centrocampo d'Italia (quello dei 'Fab Four' Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne), salvo poi essere costretto dalle circostanze a ridisegnare l'intero impianto.

    Il passaggio alla difesa a tre, la mancata possibilità di poter fare turnover, la valorizzazione di Vergara, la duttilità di Elmas e un attacco pensato di volta in volta per favorire il lavoro di Hojlund e gli inserimenti dei trequartisti e dei centrocampisti sono state le armi che hanno consentito al Napoli, nonostante tutto, di mettere in bacheca una Supercoppa Italiana e riuscire a tenere il ritmo delle prime della classe.

    Proprio il futuro di Conte sarà, da qui alle prossime settimane, uno degli argomenti che terrà più banco: la certezza matematica dell'approdo in Champions League potrebbe rappresentare un primo importante punto di partenza, il resto lo farà ciò che verrà fuori da un confronto con De Laurentiis ormai programmato da tempo.

  • ORA IL SALTO DI QUALITÀ IN CHAMPIONS

    Il ritorno in Champions League per il Napoli, per forza di cose, si traduce in prestigio ma anche in un'importante cascata di milioni destinata a piovere nelle casse del club.

    Milioni che serviranno per riscattare Hojlund (la qualificazione fa scattare l'obbligo) e con ogni probabilità anche quell'Alisson Santos che, arrivato nel corso delle battute finali della sessione invernale di calciomercato da semi-sconosciuto, ha impiegato pochissimo tempo a far capire di essere uno di quegli elementi che in Serie A possono fare la differenza.

    Tornare a giocare la Champions League però non basta: il Napoli è chiamato a fare un salto di qualità importante in campo europeo.

    Nonostante tutte le difficoltà legate agli infortuni che hanno decimato la rosa, il trentesimo posto finale in 'League Phase', con conseguente precocissima eliminazione, non può non rappresentare un risultato altamente deludente.

    Gli appena 8 punti totalizzati in 8 partite giocate non hanno rappresentato nemmeno il minimo sindacale e il 6-2 patito contro il PSV Eindhoven ha rappresentato uno dei punti più bassi della stagione.

    Il Napoli che verrà sarà chiamato a lottare certamente per lo Scudetto, ma anche a fare meglio in quella Champions League che è riuscito a guadagnarsi nonostante tutto.

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