Napoli matematicamente in Champions League: una stagione tra infortuni e meriti di Conte

In pochi probabilmente sarebbero riusciti a far fronte ad una serie di infortuni così impressionante. Antonio Conte, probabilmente, per alcuni mesi non ha avuto a disposizione una squadra da Champions, ma comunque il suo Napoli non ha mai mollato e non si è mai staccato dal gruppo di testa.

Nel momento che più contava, il tecnico azzurro ha fatto affidamento a tutta la sua bravura, ma anche a tutta la sua flessibilità. Era partito con l'idea di una squadra schierata con una difesa a quattro e chiamata a sfruttare e valorizzare al meglio le qualità di quello che doveva essere il miglior centrocampo d'Italia (quello dei 'Fab Four' Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne), salvo poi essere costretto dalle circostanze a ridisegnare l'intero impianto.

Il passaggio alla difesa a tre, la mancata possibilità di poter fare turnover, la valorizzazione di Vergara, la duttilità di Elmas e un attacco pensato di volta in volta per favorire il lavoro di Hojlund e gli inserimenti dei trequartisti e dei centrocampisti sono state le armi che hanno consentito al Napoli, nonostante tutto, di mettere in bacheca una Supercoppa Italiana e riuscire a tenere il ritmo delle prime della classe.

Proprio il futuro di Conte sarà, da qui alle prossime settimane, uno degli argomenti che terrà più banco: la certezza matematica dell'approdo in Champions League potrebbe rappresentare un primo importante punto di partenza, il resto lo farà ciò che verrà fuori da un confronto con De Laurentiis ormai programmato da tempo.