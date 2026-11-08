Napoli-Lazio 1-1, pagelle e tabellino: Frattesi stavolta non basta, autogol di Pedraza, Hojlund sbaglia troppo, Lucca entra male, infortuni per Sutalo e Nuno Tavares

La Lazio interrompe la striscia di vittorie mentre il Napoli evita l'ennesima sconfitta: al 'Maradona' finisce 1-1 il lunch-match dell'undicesima giornata di Serie A. La squadra di Gattuso, in ogni caso, va alla pausa in testa da sola mentre il punto serve a poco per gli uomini di Allegri.

I biancocelesti partono fortissimo e sfiorano subito il vantaggio con il sinistro di Isaksen che termina fuori di un soffio, poco dopo però si fa vedere anche il Napoli con Hojlund chiuso a due passi da Mandas.

Il vantaggio della Lazio arriva prima della mezz'ora grazie al ritorno al goal di Frattesi, ben servito da Noslin. La partita resta aperta con continui capovolgimenti e nel finale di tempo Hojlund manca clamorosamente l'occasione per il pareggio mentre Gattuso perde prima Sutalo e poi Nuno Tavares per infortunio.

Nella ripresa entra in campo tutto un altro Napoli. La squadra di Allegri alza notevolmente il baricentro e trova il pareggio, seppure in modo fortunoso: cross di Lang dalla destra e Pedraza, nel tentativo di anticipare McTominay e Hojlund, la manda dentro la propria porta.

A quel punto i padroni di casa potrebbero addirittura vincerla ma sprecano tanto e rischiano anche qualcosa in contropiede. La Lazio resta prima da sola, il punto serve a poco invece per il Napoli.