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SSC Napoli v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Napoli-Lazio 1-1, pagelle e tabellino: Frattesi stavolta non basta, autogol di Pedraza, Hojlund sbaglia troppo, Lucca entra male, infortuni per Sutalo e Nuno Tavares

Serie A
Napoli vs Lazio
Match report
Napoli
Lazio

Frattesi torna al goal e porta la Lazio in vantaggio ma nella ripresa il Napoli cresce e trova subito il pareggio. La squadra di Allegri però spreca troppo: finisce 1-1. Gattuso resta da solo in vetta.

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La Lazio interrompe la striscia di vittorie mentre il Napoli evita l'ennesima sconfitta: al 'Maradona' finisce 1-1 il lunch-match dell'undicesima giornata di Serie A. La squadra di Gattuso, in ogni caso, va alla pausa in testa da sola mentre il punto serve a poco per gli uomini di Allegri.

I biancocelesti partono fortissimo e sfiorano subito il vantaggio con il sinistro di Isaksen che termina fuori di un soffio, poco dopo però si fa vedere anche il Napoli con Hojlund chiuso a due passi da Mandas.

Il vantaggio della Lazio arriva prima della mezz'ora grazie al ritorno al goal di Frattesi, ben servito da Noslin. La partita resta aperta con continui capovolgimenti e nel finale di tempo Hojlund manca clamorosamente l'occasione per il pareggio mentre Gattuso perde prima Sutalo e poi Nuno Tavares per infortunio.

Nella ripresa entra in campo tutto un altro Napoli. La squadra di Allegri alza notevolmente il baricentro e trova il pareggio, seppure in modo fortunoso: cross di Lang dalla destra e Pedraza, nel tentativo di anticipare McTominay e Hojlund, la manda dentro la propria porta.

A quel punto i padroni di casa potrebbero addirittura vincerla ma sprecano tanto e rischiano anche qualcosa in contropiede. La Lazio resta prima da sola, il punto serve a poco invece per il Napoli.

  • PAGELLE NAPOLI-LAZIO

    Milinkovic-Savic (6.5) tiene in partita i compagni, Beukema (6) prima soffre e poi cresce, Vergara (5.5) soffre Tavares, De Bruyne (6) a corrente alternata, McTominay (6.5) provoca l'autogol, Lang (6.5) nervoso ma è il migliore, Hojlund spreca troppo (5.5).

    Floriani (5.5) perde spesso Lang e spinge poco, Pedraza (5) fa rimpiangere Nuno Tavares (6.5), Frattesi (7) torna al goal, Belhayane (6.5) inesauribile, Isaksen (6.5) sempre acceso, Noslin (7) fa l'assist, Pinamonti (5.5) ancora troppo timido.

    NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic 6.5; Beukema 6, Rrahmani 5.5, Rafa Marin 5; Vergara 5.5 (74' Politano 6), De Bruyne 6 (83' Giovane sv), Gilmour 5.5 (69' Anguissa 6), McTominay 6.5, Olivera 6.5; Lang 6.5, Hojlund 5.5 (74' Lucca 6). All. Allegri

    LAZIO (4-3-3): Mandas 6.5; Floriani 5.5 (61' Lazzari 6), Sutalo 6.5 (32' Diogo Leite 6), Provstgaard 6, Nuno Tavares 6.5 (46' Pedraza 5); Frattesi 7 (78' Cancellieri 6), Belahyane 6.5, Taylor 6.5; Isaksen 6.5, Pinamonti 5.5 (61' Dele-Bashiru 6), Noslin 7. All. Gattuso

  • TABELLINO NAPOLI-LAZIO

    NAPOLI-LAZIO 1-1

    Marcatori: 28' Frattesi, 48' aut.Pedraza

    NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic 6.5; Beukema 6, Rrahmani 5.5, Rafa Marin 5; Vergara 5.5 (74' Politano 6), De Bruyne 6 (83' Giovane sv), Gilmour 5.5 (69' Anguissa 6), McTominay 6.5, Olivera 6.5; Lang 6.5, Hojlund 5.5 (74' Lucca 6). All. Allegri

    LAZIO (4-3-3): Mandas 6.5; Floriani 5.5 (61' Lazzari 6), Sutalo 6.5 (32' Diogo Leite 6), Provstgaard 6, Nuno Tavares 6.5 (46' Pedraza 5); Frattesi 7 (78' Cancellieri 6), Belahyane 6.5, Taylor 6.5; Isaksen 6.5, Pinamonti 5.5 (61' Dele-Bashiru 6), Noslin 7. All. Gattuso

    Arbitro: Pairetto

    Ammoniti: Lang, Gilmour, Vergara, Pedraza

    Espulsi: Nessuno

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