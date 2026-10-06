Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Napoli in emergenza infortuni, in 7 in infermeria: chi gioca e la probabile formazione contro il Frosinone

Serie A
Napoli
Napoli vs Frosinone
Frosinone

Lo stop di Vergara in Nazionale è solo l'ultimo di una lunga serie, proprio come lo scorso anno: chi schiererà Allegri al rientro dalla sosta.

Pubblicità

L'ultimo in ordine di tempo è stato Antonio Vergara: gli esami a cui si è sottoposto il giorno dopo Italia-Turchia hanno rivelato una lesione al soleo. Con tempi di recupero di un mese e mezzo circa.

Ma la lista degli infortunati del Napoli è lunga, proprio come era stata spesso lunga lo scorso anno con Antonio Conte. E comprende anche Alisson Santos, Buongiorno, Favasuli, Anguissa e Olivera. Oltre a McTominay, colpito da una lieve aritmia benigna.

Massimiliano Allegri, insomma, avrà di fronte a sé scelte praticamente obbligate verso Napoli-Frosinone, prima partita azzurra al rientro dalla sosta: ecco dunque chi dovrebbe scendere in campo sabato 10 al Maradona.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • PORTIERE

    Come comunicato dal Napoli nel pomeriggio di oggi, martedì 6 ottobre, Alex Meret si è allenato in gruppo. Il portiere ex SPAL è dunque tornato a disposizione di Allegri dopo aver saltato le ultime due partite e mezza per un infortunio muscolare.

    Contro il Frosinone dovrebbe toccare a lui tra i pali azzurri. Con conseguente ritorno in panchina di Milinkovic-Savic, l'ex titolare di Conte, reduce dagli impegni con la Serbia e già tornato ad allenarsi a Castel Volturno.

  • DIFESA

    In difesa l'unico ballottaggio è quello tra Rafa Marin e Beukema, con lo spagnolo favorito: uno dei due sarà il partner di Rrahmani al centro della retroguardia.

    A destra giocherà capitan Di Lorenzo, anche perché Favasuli, come detto, si è a sua volta infortunato e non è a disposizione. L'ex Catanzaro, in ogni caso, a Napoli ha giocato più avanti, come alternativa a Politano.

    Sulla corsia opposta toccherà giocoforza a Spinazzola, recuperato dal guaio muscolare che lo ha costretto a saltare la trasferta di Firenze. Out invece Olivera, che si sarebbe giocato il posto con l'ex romanista.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CENTROCAMPO

    Scelte piuttosto obbligate anche a centrocampo, dove mancheranno gli infortunati Anguissa e, appunto, Vergara. Quest'ultimo è stato utilizzato da Allegri sia nella posizione di mezzala che in quella di esterno offensivo.

    Gilmour verrà così confermato al fianco di Lobotka e di De Bruyne. Quest'ultimo è apparso in grande spolvero in Nations League, specialmente contro Italia e Turchia, e verrà confermato nella posizione ibrida di mezzala-trequartista.

    Per quanto riguarda McTominay, l'obiettivo primario contro il Frosinone è la convocazione. Difficile invece, allo stato attuale delle cose, ipotizzare una titolarità immediata da parte dello scozzese dopo il lungo periodo di stop.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • ATTACCO

    E in attacco? Al centro è naturalmente intoccabile Hojlund, positivo con la Danimarca in Nations League. Mentre ai suoi lati non ci saranno sicuramente Alisson Santos e Vergara, entrambi infortunati.

    La scelta ricadrà così su Politano a destra e con ogni probabilità su Lang dalla parte opposta. Anche se Neres si tiene qualche speranza di sorpassare l'olandese nelle preferenze di Allegri.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL PROBABILE NAPOLI CONTRO IL FROSINONE

    Questo è l'undici di partenza del Napoli che dovrebbe scendere in campo contro il Frosinone sabato 10 ottobre, con calcio d'inizio alle ore 20.45:

    NAPOLI (4-3-3): Meret (Milinkovic-Savic); Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin (Beukema), Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang (Neres). All. Allegri

    Non è escluso nemmeno il ritorno alla difesa a tre, ipotesi tattica di cui si è discusso parecchio durante la sosta.

Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Frosinone crest
Frosinone
FRC