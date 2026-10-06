Napoli in emergenza infortuni, in 7 in infermeria: chi gioca e la probabile formazione contro il Frosinone

L'ultimo in ordine di tempo è stato Antonio Vergara: gli esami a cui si è sottoposto il giorno dopo Italia-Turchia hanno rivelato una lesione al soleo. Con tempi di recupero di un mese e mezzo circa.

Ma la lista degli infortunati del Napoli è lunga, proprio come era stata spesso lunga lo scorso anno con Antonio Conte. E comprende anche Alisson Santos, Buongiorno, Favasuli, Anguissa e Olivera. Oltre a McTominay, colpito da una lieve aritmia benigna.

Massimiliano Allegri, insomma, avrà di fronte a sé scelte praticamente obbligate verso Napoli-Frosinone, prima partita azzurra al rientro dalla sosta: ecco dunque chi dovrebbe scendere in campo sabato 10 al Maradona.







