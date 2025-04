Napoli in corsa per lo Scudetto, ma Conte spiega: “Ho capito che qui tante cose non si possono fare”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, presenta la sfida che vedrà i partenopei protagonisti sul campo del Monza.

E’ una vigilia importantissima, quella che si sta vivendo in casa Napoli.

La compagine partenopea, che in campionato è imbattuta da fine febbraio e che da allora ha inanellato tre vittorie e tre pareggi, sabato affronterà il Monza in una partita che potrebbe rivelarsi fondamentale in ottica corsa Scudetto.

Il Napoli affronterà il fanalino di coda della classifica e lo farà nell’ambito di una giornata che vedrà l’Inter capolista impegnata sul difficilissimo campo del Bologna.

Un’occasione dunque da non mancare, per tentare l’aggancio in vetta o quanto meno per non perdere la scia dei nerazzurri.

Antonio Conte ha presentato la sfida con i brianzoli in conferenza stampa.