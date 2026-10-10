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Napoli FrosinoneGetty Images
Lelio Donato

Napoli-Frosinone 3-0, pagelle e tabellino: De Bruyne di lusso, Hojlund a due facce, ottimo Lang, Kvernadze poco concreto

Serie A
Napoli vs Frosinone
Match report
Napoli
Frosinone

Gli azzurri proseguono la propria risalita in campionato sbrigando la pratica ciociara nel primo tempo e chiudendola nel finale: a segno De Bruyne (doppietta) e Lang.

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Il Napoli è vivo. I partenopei rientrano dalla sosta nel migliore dei modi: battendo 3-0 il Frosinone e dando continuità alla vittoria di Bologna e al pari di Firenze ottenuti prima della pausa.

Primo tempo con ritmi altissimi, il Frosinone c'è e punge con Kvernadze. Ma c'è anche il Napoli, che colpisce il palo con una deviazione da pochi passi di Hojlund e spaventa Palmisani con Lang.

A cavallo della mezz'ora di una gara equilibrata, la squadra di Allegri piazza un uno-due micidiale: prima va a segno De Bruyne, su calcio di rigore fatto ribattere dopo la parata di Palmisani su Hojlund, poi raddoppia a porta vuota Lang dopo uno sfondamento Hojlund-Di Lorenzo.

Napoli meno ficcante nella ripresa, anche se in contropiede Neres rischia di far male. Torna in campo McTominay, applauditissimo dal Maradona. E lo scozzese va pure a un passo dal tris, venendo murato da Palmisani. Nel recupero è ancora di De Bruyne il tris: ottimo il rientrante Giovane con l'assist radente.

Il Napoli tornerà ora in campo martedì sera, per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League: partenopei di scena in Spagna contro il Villarreal con l'obiettivo di riscattare il ko dell'esordio contro l'Arsenal.


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  • PAGELLE NAPOLI-FROSINONE

    Lang e Neres in palla, un lussuoso De Bruyne si conferma con una doppietta dopo le prestazioni col Belgio, bene anche Di Lorenzo che è pure protagonista sul 2-0 del Napoli. Hojlund gioca per i compagni, colpisce un palo, partecipa al raddoppio, ma la sua valutazione è abbassata dal rigore sbagliato. Badiashile complessivamente promosso nonostante qualche ruggine e un'ammonizione.

    Nel Frosinone non punge Raimondo, recuperato a tempo di record dall'infortunio e subito titolare. Kvernadze e Ghedjemis puntano spesso l'uomo ma sono poco concreti, Schmid entra nella manovra e chiama Meret alla parata. Intraprendente Fini dalla panchina. Cittadini commette il (dubbio) fallo da rigore su Hojlund e viene battuto anche sul 2-0.

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret 6; Rafa Marin 6, Rrahmani 6.5, Badiashile 6; Di Lorenzo 6.5, Lobotka 6 (72' Gilmour 6), De Bruyne 7.5, Spinazzola 6 (81' Politano sv); Neres 6.5 (61' McTominay 6), Hojlund 6 (61' Lucca 5.5), Lang 7 (72' Giovane 6.5). All. Allegri

    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani 6; Oyono 5.5, Calvani 5.5, Cittadini 5.5, Bracaglia 5.5 (77' Cichella sv); Calò 6, Masini 5.5 (46' Terzic 5.5); Ghedjemis 5.5 (64' Fini 6), Schmid 6 (84' Zerbin sv), Kvernadze 5.5; Raimondo 5 (64' Bobcek 5.5). All. Alvini

  • TABELLINO NAPOLI-FROSINONE

    NAPOLI-FROSINONE 3-0

    Marcatori: 29' rig. De Bruyne, 32' Lang, 94' De Bruyne

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka (72' Gilmour), De Bruyne, Spinazzola (81' Politano); Neres (61' McTominay), Hojlund (61' Lucca), Lang (72' Giovane). All. Allegri

    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia (77' Cichella); Calò, Masini (46' Terzic); Ghedjemis (64' Fini), Schmid (84' Zerbin), Kvernadze; Raimondo (64' Bobcek). All. Alvini

    Arbitro: Feliciani

    Ammoniti: Rrahmani, Badiashile

    Espulsi: nessuno

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