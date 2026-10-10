Napoli-Frosinone 3-0, pagelle e tabellino: De Bruyne di lusso, Hojlund a due facce, ottimo Lang, Kvernadze poco concreto

Il Napoli è vivo. I partenopei rientrano dalla sosta nel migliore dei modi: battendo 3-0 il Frosinone e dando continuità alla vittoria di Bologna e al pari di Firenze ottenuti prima della pausa.
Primo tempo con ritmi altissimi, il Frosinone c'è e punge con Kvernadze. Ma c'è anche il Napoli, che colpisce il palo con una deviazione da pochi passi di Hojlund e spaventa Palmisani con Lang.
A cavallo della mezz'ora di una gara equilibrata, la squadra di Allegri piazza un uno-due micidiale: prima va a segno De Bruyne, su calcio di rigore fatto ribattere dopo la parata di Palmisani su Hojlund, poi raddoppia a porta vuota Lang dopo uno sfondamento Hojlund-Di Lorenzo.
Napoli meno ficcante nella ripresa, anche se in contropiede Neres rischia di far male. Torna in campo McTominay, applauditissimo dal Maradona. E lo scozzese va pure a un passo dal tris, venendo murato da Palmisani. Nel recupero è ancora di De Bruyne il tris: ottimo il rientrante Giovane con l'assist radente.
Il Napoli tornerà ora in campo martedì sera, per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League: partenopei di scena in Spagna contro il Villarreal con l'obiettivo di riscattare il ko dell'esordio contro l'Arsenal.
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