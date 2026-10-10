Napoli-Frosinone 3-0, pagelle e tabellino: De Bruyne di lusso, Hojlund a due facce, ottimo Lang, Kvernadze poco concreto

Lang e Neres in palla, un lussuoso De Bruyne si conferma con una doppietta dopo le prestazioni col Belgio, bene anche Di Lorenzo che è pure protagonista sul 2-0 del Napoli. Hojlund gioca per i compagni, colpisce un palo, partecipa al raddoppio, ma la sua valutazione è abbassata dal rigore sbagliato. Badiashile complessivamente promosso nonostante qualche ruggine e un'ammonizione.

Nel Frosinone non punge Raimondo, recuperato a tempo di record dall'infortunio e subito titolare. Kvernadze e Ghedjemis puntano spesso l'uomo ma sono poco concreti, Schmid entra nella manovra e chiama Meret alla parata. Intraprendente Fini dalla panchina. Cittadini commette il (dubbio) fallo da rigore su Hojlund e viene battuto anche sul 2-0.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret 6; Rafa Marin 6, Rrahmani 6.5, Badiashile 6; Di Lorenzo 6.5, Lobotka 6 (72' Gilmour 6), De Bruyne 7.5, Spinazzola 6 (81' Politano sv); Neres 6.5 (61' McTominay 6), Hojlund 6 (61' Lucca 5.5), Lang 7 (72' Giovane 6.5). All. Allegri

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani 6; Oyono 5.5, Calvani 5.5, Cittadini 5.5, Bracaglia 5.5 (77' Cichella sv); Calò 6, Masini 5.5 (46' Terzic 5.5); Ghedjemis 5.5 (64' Fini 6), Schmid 6 (84' Zerbin sv), Kvernadze 5.5; Raimondo 5 (64' Bobcek 5.5). All. Alvini