Napoli falcidiato dagli infortuni: quello di Anguissa è l'ennesimo stop stagionale

Sulla stagione del Napoli si è abbattuto un ciclone di vaste proporzioni, relativo ai guai fisici che hanno di fatto incrementato il credito con la fortuna della squadra di Conte.
L'ultimo a fermarsi è stato Anguissa, uno dei giocatori simbolo di una squadra che ha già conosciuto tanti infortuni a minare le certezze di un percorso fin qui decisamente a ostacoli.
Un ruolino da incubo quasi impossibile da pronosticare qualche mese fa quando, con lo Scudetto sul petto, gli azzurri si apprestavano a difendere con orgoglio il titolo conquistato a maggio al termine di un entusiasmante duello con l'Inter.