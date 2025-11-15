Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Napoli falcidiato dagli infortuni: quello di Anguissa è l'ennesimo stop stagionale

L'infortunio di Anguissa è solo l'ultimo di una lunghissima serie in casa Napoli: infermeria già affollata a Castel Volturno, in una stagione giunta neanche al giro di boa.

Sulla stagione del Napoli si è abbattuto un ciclone di vaste proporzioni, relativo ai guai fisici che hanno di fatto incrementato il credito con la fortuna della squadra di Conte.

L'ultimo a fermarsi è stato Anguissa, uno dei giocatori simbolo di una squadra che ha già conosciuto tanti infortuni a minare le certezze di un percorso fin qui decisamente a ostacoli.

Un ruolino da incubo quasi impossibile da pronosticare qualche mese fa quando, con lo Scudetto sul petto, gli azzurri si apprestavano a difendere con orgoglio il titolo conquistato a maggio al termine di un entusiasmante duello con l'Inter.

  • L'INFORTUNIO DI ANGUISSA

    La sosta delle nazionali è risultata fatale al Napoli: Anguissa ha alzato bandiera bianca nel ritiro del suo Camerun, sconfitto ai playoff e dunque costretto a dire addio all'obiettivo della qualificazione ai Mondiali.

    Il centrocampista ha rimediato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra e dovrà osservare un periodo di stop compreso tra i due e i tre mesi: una botta fortissima per Conte, che peraltro non lo avrebbe avuto a disposizione tra dicembre e gennaio a causa della Coppa d'Africa.

  • ANCHE DE BRUYNE E LUKAKU K.O.

    Anguissa non è però l'unico dei pezzi da novanta del Napoli attualmente ai box: k.o. anche De Bruyne e Lukaku, i cui rientri dovrebbero avvenire rispettivamente a marzo e a metà dicembre.

    'Big Rom', a differenza del connazionale, non ha nemmeno esordito in stagione, essendosi fermato a Ferragosto: proverà ad accelerare per accorciare i tempi di recupero, ma la parola d'ordine in casa Napoli è cautela.

    A fare compagnia ai due belgi troviamo anche Meret, alle prese con la frattura del secondo metatarso del piede destro che lo terrà ai box ancora per un paio di settimane abbondanti.

  • PUBALGIA PER GILMOUR E SPINAZZOLA

    L'infermeria non ha risparmiato nemmeno Gilmour e Spinazzola, in via di guarigione dall'infiammazione al pube: il centrocampista scozzese era stato convocato per gli ultimi due impegni delle qualificazioni mondiali, ma è stato escluso per il primo di stasera sul campo della Grecia. 

    Resta un alone di mistero sull'ultimo, che metterà di fronte la Scozia alla Danimarca per il primato del girone e, di conseguenza, l'accesso diretto ai Mondiali: appuntamento per il quale il c.t. Clarke spera di avere a disposizione il centrocampista del Napoli.

    È stato escluso dalla lista di Gattuso, invece, Spinazzola: l'ex Juventus è rimasto a Castel Volturno per recuperare in vista di Napoli-Atalanta, prima gara dopo questa sosta.

  • NAPOLI FALCIDIATO: L'11 DEGLI INFORTUNI

    Considerando anche gli altri stop precedenti, ne vien fuori un vero e proprio undici di infortunati per quanto riguarda il Napoli: Meret tra i pali, con Mazzocchi, Rrahmani, Buongiorno e Spinazzola a comporre il reparto difensivo.

    Anguissa, Lobotka e McTominay in mezzo al campo, alle spalle del trequartista De Bruyne e degli attaccanti Hojlund e Lukaku: tanta carne al fuoco, decisamente non il massimo per Conte e il suo staff tecnico.

