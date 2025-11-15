Napoli falcidiato dagli infortuni: quello di Anguissa è l'ennesimo stop stagionale

La sosta delle nazionali è risultata fatale al Napoli: Anguissa ha alzato bandiera bianca nel ritiro del suo Camerun, sconfitto ai playoff e dunque costretto a dire addio all'obiettivo della qualificazione ai Mondiali.

Il centrocampista ha rimediato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra e dovrà osservare un periodo di stop compreso tra i due e i tre mesi: una botta fortissima per Conte, che peraltro non lo avrebbe avuto a disposizione tra dicembre e gennaio a causa della Coppa d'Africa.