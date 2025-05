Napoli ed Inter, tutto in 90’: la corsa Scudetto si decide all’ultima giornata, i precedenti tra gioie e dolori

Napoli ed Inter si giocano lo Scudetto all’ultima giornata: sarà la ventottesima volta in Serie A, un epilogo destinato ad entrare nella storia.

Una giornata che, comunque andranno le cose, si appresta a ritagliarsi un posto nella storia del calcio italiano.

La Serie A 2024/2025, uno dei più bei campionati in assoluto, si appresta ad emettere il suo verdetto più importante. Lo farà nel 38° ed ultimo turno, quando si saprà chi fra Napoli ed Inter potrà fregiarsi del titolo di campione d’Italia.

Due squadre che hanno dato vita ad un lungo ed appassionante testa a testa, scandito da sorpassi, controsorpassi, tentativi di fuga e rimonte.

L'articolo prosegue qui sotto

Due compagini che hanno che hanno vinto gli ultimi due campionati e che sono arrivate ad una sorta di resa dei conti da vivere tutta d’un fiato.

I partenopei, che saranno impegnati in casa contro il Cagliari, potranno contare su quel minimo vantaggio garantito dal ‘punto in più’ in classifica, mentre i nerazzurri andranno alla ricerca a Como di quella vittoria che potrebbe dire superare l’unico avversario rimasto nella corsa al titolo al fotofinish.

Un atto finale clamoroso, ma non sarà la prima volta che il campionato si deciderà all’ultima partita.