Napoli e Inter spremute e sulle gambe, ora l'ennesima battaglia di nervi a distanza: chi è la favorita e chi rischia di più

Sia la squadra di Conte che quella di Inzaghi appaiono al limite delle forze: contro Cagliari e Como l'ultimo (forse) capitolo di un duello elettrico.

Cambiare tutto perché non cambi niente, in maniera un po' gattopardiana. Questo, in pratica, è accaduto domenica sera tra Napoli e Inter: un bel nulla di fatto. Col dettaglio tutt'altro da sottovalutare che un'altra giornata di campionato, la penultima, se n'è andata.

Nessuna delle due grandi rivali per il titolo ha vinto la propria partita: l'Inter si è fatta fermare in casa dalla Lazio, il Napoli non è andato oltre lo 0-0 a Parma. Tra il doppio sorpasso sognato dai nerazzurri al primo posto, il rigore con cui Pedro ha gelato San Siro al 90' e un altro rigore, primo concesso e poi tolto dal VAR ai partenopei in pienissimo recupero.

Ora, occhi e mirino puntato sull'ultima giornata. Quella decisiva, a meno che il campionato non si riservi una elettrizzante coda con lo spareggio Scudetto. Il Napoli ospiterà il Cagliari in un Maradona vestito a festa, l'Inter andrà a Como per sfidare la formazione di Cesc Fabregas.

L'articolo prosegue qui sotto

Chi è la favorita? Chi tra Napoli e Inter arriva nel migliore dei modi all'appuntamento che vale una stagione e chi rischia di più? L'analisi del momento delle due contendenti in attesa degli ultimi (forse) 90 minuti di un duello appassionante.