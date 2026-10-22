Il Napoli è in vendita? Chi è Matt Rizzetta, perché De Laurentiis lo ha incontrato e qual è la valutazione del club azzurro

Ma chi è Matt Rizzetta? Italoamericano classe 1982, cresciuto a New York, è attualmente il presidente del Napoli Basket, ma è nel mondo dello sport già da diversi anni.

In passato ha avuto delle quote dell'Ascoli, ma dal 2022 è proprietario del Campobasso, che ha portato dall'Eccellenza alla Serie C, con un progetto ambizioso che punta a guadagnare anche la B.

È il titolare della North Sixth Group, una società che opera in diversi settori tra cui quelli di media, marketing e intrattenimento.

Il suo interesse per il Napoli, per il club calcistico, si intende, non è mai stato celato, anzi. Intervenuto a margine dell'evento "L’impresa di fare sport: dall’America’s Cup ai progetti sociali per il territorio", Rizzetta ha affermato:

"Con Aurelio ho un rapporto molto buono, di massimo rispetto, io ci sono. Sarei onorato di portare avanti un'eredità che lui ha costruito da un fallimento più di 20 anni fa. Se un giorno avrò il piacere di assumere questo impegno posso assicurare alla piazza che farò non di tutto, ma di più per non deluderla".

Ma come acquisterebbe il Napoli? Come accennato, Rizzetta si è proposto come punto di riferimento di diversi investitori statunitensi, e stando a quanto riportato dal Corriere, tramite la Underdog Global Partners, avrebbe già offerto 2,2 miliardi di euro in due tranche da 1,1 miliardi.