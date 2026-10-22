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De Laurentiis Rizzetta GOAL GFX HDGetty GOAL
Antonio Torrisi

Il Napoli è in vendita? Chi è Matt Rizzetta, perché De Laurentiis lo ha incontrato e qual è la valutazione del club azzurro

Serie A
Napoli

Incontro tra il patron del Napoli e il presidente del Napoli Basket: un meeting informale che potrebbe portare alla cessione?

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Quelli che verranno potrebbero essere mesi decisivi per il futuro del Napoli, ma questa volta non si parla dei risultati della formazione allenata da Massimiliano Allegri.

Certo, da questi passano anche molti dei piani in prospettiva, ma il focus è tornato a essere quello legato alla possibile cessione del club azzurro.

Nella giornata di ieri, infatti, a Napoli si è tenuto un incontro informale tra Aurelio De Laurentiis, patron della società, e Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basket, che potrebbe portare a una svolta, stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport.

  • IL NAPOLI È IN VENDITA? L'INCONTRO TRA DE LAURENTIIS E MATT RIZZETTA

    Partiamo, quindi, dalla giornata di ieri: come racconta il Corriere dello Sport, De Laurentiis ha incontrato Rizzetta all'hotel de Bonart di Chiaia prima della sfida tra il Napoli Basket e la squadra turca del Tofaş Spor.

    Un meeting che fa seguito a quello avuto al Maradona in occasione della gara contro il Bodo/Glimt: si tratta di un ulteriore step dopo i mesi di trattativa tra il club azzurro e la società di Rizzetta, la Underdog Global Partners, che da punto di riferimento di un gruppo di investitori statunitensi secondo il Corriere avrebbe provato ad acquistare il Napoli tra gennaio e giugno.

    Al momento, sempre secondo il Corriere, De Laurentiis avrebbe fatto sapere che non c'è nessuna trattativa vera e propria, ma si continua a parlare.

  • CHI È MATT RIZZETTA E QUAL È L'OFFERTA PER IL NAPOLI

    Ma chi è Matt Rizzetta? Italoamericano classe 1982, cresciuto a New York, è attualmente il presidente del Napoli Basket, ma è nel mondo dello sport già da diversi anni.

    In passato ha avuto delle quote dell'Ascoli, ma dal 2022 è proprietario del Campobasso, che ha portato dall'Eccellenza alla Serie C, con un progetto ambizioso che punta a guadagnare anche la B.

    È il titolare della North Sixth Group, una società che opera in diversi settori tra cui quelli di media, marketing e intrattenimento.

    Il suo interesse per il Napoli, per il club calcistico, si intende, non è mai stato celato, anzi. Intervenuto a margine dell'evento "L’impresa di fare sport: dall’America’s Cup ai progetti sociali per il territorio", Rizzetta ha affermato:

    "Con Aurelio ho un rapporto molto buono, di massimo rispetto, io ci sono. Sarei onorato di portare avanti un'eredità che lui ha costruito da un fallimento più di 20 anni fa. Se un giorno avrò il piacere di assumere questo impegno posso assicurare alla piazza che farò non di tutto, ma di più per non deluderla".

    Ma come acquisterebbe il Napoli? Come accennato, Rizzetta si è proposto come punto di riferimento di diversi investitori statunitensi, e stando a quanto riportato dal Corriere, tramite la Underdog Global Partners, avrebbe già offerto 2,2 miliardi di euro in due tranche da 1,1 miliardi.

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  • LA VALUTAZIONE DEL NAPOLI SECONDO DE LAURENTIIS

    La proposta citata dal Corriere, comunque, sarebbe stata rifiutata da De Laurentiis perché poco convincente, per la modalità, non per cifra.

    Secondo il Corriere, la valutazione del patron del Napoli sarebbe di 2 miliardi di euro garantiti, non in tranche, perché nell'affare sarebbe compreso anche il nuovo stadio di proprietà (ancora in fase progettuale).

    Insomma, gli incontri continuano a esserci: il futuro del club potrebbe essere deciso nei prossimi mesi.

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