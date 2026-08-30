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SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Napoli-Como 1-2, pagelle e tabellino: Hojlund non basta, Diao inventa, disastrosi Olivera e Anguissa, Douvikas segna ancora

Serie A
Napoli vs Como
Napoli
Como

Il Napoli di Allegri cade in casa contro il Como che vince 1-2 al 'Maradona', a decidere la gara sono i goal di Baturina e Douvikas. In mezzo il momentaneo pareggio di Hojlund. Deludono in tanti, da McTominay a Nico Paz. Grave errore di Anguissa.

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Primo stop stagionale per il Napoli di Massimiliano Allegri che, dopo la vittoria col Genoa, cade in casa contro il Como per 1-2.

La gara, condizionata dal grande caldo, non è particolarmente spettacolare. Deludono in particolare alcuni dei giocatori più attesi come McTominay da una parte e Nico Paz dall'altra.

La squadra di Fabregas fa la partita e trova quasi subito il vantaggio con Baturina che fulmina Meret dopo una bella iniziativa di Diao, schierato titolare al posto di Jesus Rodriguez. Il Como sembra in totale controllo e potrebbe anche raddoppiare ma spreca un paio di occasioni in contropiede, così alla mezzora Hojlund si inventa il goal del pareggio.

L'equilibrio però dura pochissimo perché il Como sfrutta un errore in costruzione tra Anguissa e Rrahmani, con Douvikas che non perdona e trova il secondo goal del suo campionato dopo quello al debutto contro l'Udinese.

Nella ripresa Allegri inserisce quasi subito Alisson Santos e De Bruyne. Gli azzurri alzano leggermente la pressione mentre Fabregas si copre passando al 5-4-1 con l'ingresso di Kempf al posto di Diao. Nel finale si rivede anche Neres.

In pieno recupero Lobotka troverebbe il pareggio, ma c'è Lucca in fuorigioco: al 'Maradona' vince il Como, prima sconfitta per il Napoli.

  • PAGELLE NAPOLI-COMO

    Rrahmani (5) pasticcia sul goal di Douvikas ma l'errore più grave è di Anguissa (4.5). Male anche Olivera (5) che si fa bucare da Diao, Lobotka (5.5) e McTominay (5.5) lontani dal top. Hojlund (7) si inventa il momentaneo pareggio. Alisson Santos (6.5) entra bene, Lang (6) spreca l'occasione.

    Couto (6) spinge tanto ma rischia dietro, Ramon (5.5) si fa sfuggire Hojlund, Valle (6.5) è una certezza, Da Cunha (6.5) detta i tempi, Diao (6.5) sta tornando in forma, Nico Paz (5.5) non brilla al contrario di Baturina (7) e Douvikas (7) manda un segnale a Kean.

    NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5, Rafa Marin 5.5, Olivera 5 (56' Spinazzola 6); Anguissa 4.5 (80' Neres sv), Lobotka 5.5, McTominay 5.5 (56' De Bruyne 6); Politano 5.5, Hojlund 7 (80' Lucca 6), Lang 6 (56' Alisson Santos 6.6). All. Allegri

    COMO (4-2-3-1): Butez 5.5; Yan Couto 6 (58' Smolcic 6), Ramon 5.5, Chalobah 6.5, Valle 6.5; Milla 6, Da Cunha 6.5 (65' Perrone 6); Diao 6.5 (65' Kempf 6), Nico Paz 5.5 (81' Kaiki sv), Baturina 7 (58' Caqueret 6); Douvikas 7. All. Fabregas

    • Pubblicità

  • TABELLINO NAPOLI-COMO

    NAPOLI-COMO 1-2

    Marcatori: 17' Baturina, 30' Hojlund, 34' Douvikas

    NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5, Rafa Marin 5.5, Olivera 5 (56' Spinazzola 6); Anguissa 4.5 (80' Neres sv), Lobotka 5.5, McTominay 5.5 (56' De Bruyne 6); Politano 5.5, Hojlund 7 (80' Lucca 6), Lang 6 (56' Alisson Santos 6.6). All. Allegri

    COMO (4-2-3-1): Butez 5.5; Yan Couto 6 (58' Smolcic 6), Ramon 5.5, Chalobah 6.5, Valle 6.5; Milla 6, Da Cunha 6.5 (65' Perrone 6); Diao 6.5 (65' Kempf 6), Nico Paz 5.5 (81' Kaiki sv), Baturina 7 (58' Caqueret 6); Douvikas 7. All. Fabregas

    Arbitro: Pairetto

    Ammoniti: Di Lorenzo

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