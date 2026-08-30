Napoli-Como 1-2, pagelle e tabellino: Hojlund non basta, Diao inventa, disastrosi Olivera e Anguissa, Douvikas segna ancora

Primo stop stagionale per il Napoli di Massimiliano Allegri che, dopo la vittoria col Genoa, cade in casa contro il Como per 1-2.

La gara, condizionata dal grande caldo, non è particolarmente spettacolare. Deludono in particolare alcuni dei giocatori più attesi come McTominay da una parte e Nico Paz dall'altra.

La squadra di Fabregas fa la partita e trova quasi subito il vantaggio con Baturina che fulmina Meret dopo una bella iniziativa di Diao, schierato titolare al posto di Jesus Rodriguez. Il Como sembra in totale controllo e potrebbe anche raddoppiare ma spreca un paio di occasioni in contropiede, così alla mezzora Hojlund si inventa il goal del pareggio.

L'equilibrio però dura pochissimo perché il Como sfrutta un errore in costruzione tra Anguissa e Rrahmani, con Douvikas che non perdona e trova il secondo goal del suo campionato dopo quello al debutto contro l'Udinese.

Nella ripresa Allegri inserisce quasi subito Alisson Santos e De Bruyne. Gli azzurri alzano leggermente la pressione mentre Fabregas si copre passando al 5-4-1 con l'ingresso di Kempf al posto di Diao. Nel finale si rivede anche Neres.

In pieno recupero Lobotka troverebbe il pareggio, ma c'è Lucca in fuorigioco: al 'Maradona' vince il Como, prima sconfitta per il Napoli.