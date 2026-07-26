Napoli-Carrarese 2-0, pagelle e tabellino: Hojlund e Giovane per il riscatto, ansia per l'infortunio di Vergara

Il ko dell'esordio contro l'Arezzo è alle spalle: il Napoli si riscatta e batte 2-0 la Carrarese nella seconda amichevole azzurra con Massimiliano Allegri in panchina.
Dopo una traversa di Politano e un palo di Abiuso in pochi secondi, il Napoli sblocca la gara al 23': a segnare è Hojlund, con un tap-in ravvicinato dopo un'azione in area di Vergara.
Il match viene sostanzialmente chiuso dal Napoli a ridosso dell'intervallo: a segnare su rigore è Giovane, dopo un fallo all'interno dei 16 metri sul solito Vergara.
A proposito di Vergara: il mancino, schierato ancora una volta da Allegri nel ruolo di mezzala e fresco di rinnovo, fa calare un velo di preoccupazione a una decina di minuti dalla fine, quando si riporta in panchina per un problema a un ginocchio facendosi applicare una vistosa fasciatura.
Mercoledì 5 agosto alle 18.30 la terza amichevole del Napoli: l'avversario degli uomini di Allegri, stavolta, saranno gli spagnoli dell'Osasuna.
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