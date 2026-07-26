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Hojlund Napoli Udinese Serie AGetty Images
Stefano Silvestri

Napoli-Carrarese 2-0, pagelle e tabellino: Hojlund e Giovane per il riscatto, ansia per l'infortunio di Vergara

Amichevoli dei club
Napoli vs Carrarese
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Carrarese

La squadra di Allegri si lascia alle spalle il ko contro l'Arezzo, conquistando la prima vittoria del proprio precampionato: a segno Hojlund e Giovane su rigore. Vergara costretto a uscire nel finale per un problema a un ginocchio.

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Il ko dell'esordio contro l'Arezzo è alle spalle: il Napoli si riscatta e batte 2-0 la Carrarese nella seconda amichevole azzurra con Massimiliano Allegri in panchina.

Dopo una traversa di Politano e un palo di Abiuso in pochi secondi, il Napoli sblocca la gara al 23': a segnare è Hojlund, con un tap-in ravvicinato dopo un'azione in area di Vergara.

Il match viene sostanzialmente chiuso dal Napoli a ridosso dell'intervallo: a segnare su rigore è Giovane, dopo un fallo all'interno dei 16 metri sul solito Vergara.

A proposito di Vergara: il mancino, schierato ancora una volta da Allegri nel ruolo di mezzala e fresco di rinnovo, fa calare un velo di preoccupazione a una decina di minuti dalla fine, quando si riporta in panchina per un problema a un ginocchio facendosi applicare una vistosa fasciatura.

Mercoledì 5 agosto alle 18.30 la terza amichevole del Napoli: l'avversario degli uomini di Allegri, stavolta, saranno gli spagnoli dell'Osasuna.


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  • PAGELLE NAPOLI-CARRARESE

    Hojlund non sbaglia, in forma Giovane che va pure a segno dal dischetto. Vergara conferma di essere il migliore di questo precampionato, ma preoccupa con quella fasciatura al ginocchio. Si riscatta Meret, preciso negli interventi dopo l'indecisione contro l'Arezzo. Bene Anguissa.

    NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5 (68' Contini 6); Di Lorenzo 6 (64' Garofalo 6), Marianucci 6 (46' Rafa Marin 6), Rrahmani 6 (66' Obaretin 6), Spinazzola 6 (46' Mazzocchi 6); Anguissa 6.5 (66' Folorunsho 6), Lobotka 6 (66' Prisco 6), Vergara 7; Politano 6.5 (66' Baridò 6), Hojlund 7 (66' Cheddira 6), Giovane 7 (66' Pereyra 6). All. Allegri

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  • TABELLINO NAPOLI-CARRARESE

    NAPOLI-CARRARESE 2-0

    Marcatori: 23' Hojlund, 45' rig. Giovane

    NAPOLI (4-3-3): Meret (68' Contini); Di Lorenzo (66' Garofalo), Marianucci (46' Rafa Marin), Rrahmani (66' Obaretin), Spinazzola (46' Mazzocchi); Anguissa (66' Folorunsho), Lobotka (66' Prisco), Vergara; Politano (66' Baridò), Hojlund (66' Cheddira), Giovane (66' Pereyra). All. Allegri

    CARRARESE (3-5-2): Bleve; Zanon, Oliana, Ruggeri; Rubino, Parlanti, Cianti, Khafi, Belloni; Abiuso, Cissé. All. Cioffi

    Arbitro: Terribile

    Ammoniti: nessuno

    Espulsi: nessuno

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