Napoli-Cagliari probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Buongiorno, Lobotka, Neres, Raspadori, Gaetano e Luvumbo

Le scelte di formazione di Conte (squalificato, in panchina Stellini) e Nicola: chi gioca la gara decisiva per l'assegnazione dello Scudetto.

Lo Scudetto si gioca al Maradona e al Sinigaglia. Il Napoli ospita il Cagliari e dipende solamente da se stesso per portare a casa il quarto titolo della propria storia, il secondo in poco tempo dopo quello conquistato due anni fa con Luciano Spalletti.

La squadra di Antonio Conte, reduce da due pareggi contro Genoa e Parma, sarà campione con una semplice vittoria con qualsiasi risultato, indipendentemente da quel che nel frattempo l'Inter starà facendo sul campo del Como.

L'attesa sale ed è divenuta ormai spasmodica, così come la curiosità di capire chi scenderà in campo al Diego Armando Maradona: sia dalla parte del Napoli che del Cagliari, che al contrario è già salvo e senza più obiettivi tangibili in palio.

Ecco dunque le scelte di Conte (che è squalificato e non ci sarà, in panchina il vice Stellini) e di Davide Nicola, allenatore del Cagliari, per la gara decisiva per l'assegnazione dello Scudetto 2024/2025.