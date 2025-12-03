Pubblicità
Bologna FC 1909 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Napoli-Cagliari, ci sono i supplementari o i rigori? Cosa succede in caso di parità al 90' e il regolamento della Coppa Italia

Napoli e Cagliari avversarie negli ottavi di finale di Coppa Italia: la vincente affronterà ai quarti una tra Fiorentina e Como.

Lo spettacolo della Coppa Italia entra sempre più nel vivo con la disputa degli ottavi di finale della competizione. Tra le gare di questo turno c’è anche Napoli-Cagliari.

La formazione di Conte ha ripreso la sua marcia tra campionato e Champions e adesso cerca ulteriori conferme in Coppa Italia. Momento più complicato per la squadra allenata da Pisacane, ko nell’ultimo turno di campionato contro la Juventus.

Ora però la concentrazione è rivolta solo alla Coppa Italia: cosa succederebbe in caso di arrivo in parità al termine dei 90’ regolamentari? Si disputerebbero i tempi supplementari o si andrebbe direttamente ai calci di rigore? Cosa dice il regolamento della competizione.

  • NAPOLI-CAGLIARI DI COPPA ITALIA: CI SONO I SUPPLEMENTARI?

    Il regolamento degli  ottavi di finale di Coppa Italia2025/2026  non prevede la disputa dei tempi supplementari in caso di parità tra le due squadre al termine dei 90 minuti regolamentari.

  • NAPOLI-CAGLIARI: CI SONO I RIGORI?

    Cose succederebbe se Napoli e Cagliari terminassero in parità i 90’ di gara? In quel caso non ci sarebbero i tempi supplementari, bensì si calcerebbero direttamente i rigori per decidere la squadra che si qualificherà ai quarti di Coppa Italia.

  • IL REGOLAMENTO DELLA COPPA ITALIA

    Il regolamento della Coppa Italia è chiaro, questo quanto si legge nel paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

    "Ottiene la qualificazione ai quarti di finale la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

  • QUANDO SONO PREVISTI I SUPPLEMENTARI

    I tempi supplementari non sono previsti per gli ottavi di finale di Coppa Italia e nemmeno per i quarti, ma ci saranno invece in caso di punteggio di parità complessivo al termine della semifinale di ritorno ed eventualmente anche nella finalissima (2 tempi da 15 minuti ciascuno). Solo successivamente si andrà ai calci di rigore.

