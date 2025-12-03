Napoli-Cagliari, ci sono i supplementari o i rigori? Cosa succede in caso di parità al 90' e il regolamento della Coppa Italia

Lo spettacolo della Coppa Italia entra sempre più nel vivo con la disputa degli ottavi di finale della competizione. Tra le gare di questo turno c’è anche Napoli-Cagliari.

La formazione di Conte ha ripreso la sua marcia tra campionato e Champions e adesso cerca ulteriori conferme in Coppa Italia. Momento più complicato per la squadra allenata da Pisacane, ko nell’ultimo turno di campionato contro la Juventus.

Ora però la concentrazione è rivolta solo alla Coppa Italia: cosa succederebbe in caso di arrivo in parità al termine dei 90’ regolamentari? Si disputerebbero i tempi supplementari o si andrebbe direttamente ai calci di rigore? Cosa dice il regolamento della competizione.