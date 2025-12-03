Getty Images
Napoli-Cagliari, chi ha sbagliato il rigore decisivo? La lista: chi ha calciato e segnato in Coppa Italia
L'ERRORE DECISIVO IN NAPOLI-CAGLIARI
L'errore decisivo nella lotteria dei rigori di Napoli-Cagliari è arrivato con il decimo tiro, sbagliato da Luvumbo e parato da Milinkovic-Savic. A siglare il penalty, subito dopo, è stato Buongiorno.
In precedenza Felici aveva sbagliato per il Cagliari, ma David Neres aveva prolungato la lotteria dei rigori con il primo errore del Napoli (tiro parato da Caprile).
I TIRATORI DEL NAPOLI: GOAL ED ERRORI
Politano, goal ✅
McTominay, goal ✅
Lang, goal ✅
Hojlund, goal ✅
David Neres, parata ❌
Elmas, goal ✅
Milinkovic-Savic, goal ✅
Spinazzola, goal ✅
Juan Jesus, goal ✅
Buongiorno, goal ✅
I TIRATORI DEL CAGLIARI: GOAL ED ERRORI
Obert, goal ✅
Borrelli, goal ✅
Prati, goal ✅
Felici, traversa ❌
Esposito, goal ✅
Luperto, goal ✅
Adopo, goal ✅
Idrissi, goal ✅
Di Pardo, goal ✅
Luvumbo, parata ❌
IL TABELLONE DI COPPA ITALIA
Quarti di finale
Bologna/Parma-Lazio-Milan
Atalanta-Juventus a Bergamo in gara unica
Inter/Venezia-Roma/Torino
Napoli-Fiorentina/Como al Maradona in gara unica
Semifinali
Bologna/Parma/Lazio/Milan-Atalanta/Juventus
Inter/Venezia/Roma/Torino/Fiorentina/Como/Napoli
