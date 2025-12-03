Pubblicità
Buongiorno Napoli Cagliari Coppa ItaliaGetty Images
GOAL

Napoli-Cagliari, chi ha sbagliato il rigore decisivo? La lista: chi ha calciato e segnato in Coppa Italia

Il Napoli passa il turno di Coppa Italia grazie ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 in virtù delle reti di Lucca ed Esposito.

  • L'ERRORE DECISIVO IN NAPOLI-CAGLIARI

    L'errore decisivo nella lotteria dei rigori di Napoli-Cagliari è arrivato con il decimo tiro, sbagliato da Luvumbo e parato da Milinkovic-Savic. A siglare il penalty, subito dopo, è stato Buongiorno.

    In precedenza Felici aveva sbagliato per il Cagliari, ma David Neres aveva prolungato la lotteria dei rigori con il primo errore del Napoli (tiro parato da Caprile).

  • I TIRATORI DEL NAPOLI: GOAL ED ERRORI

    Politano, goal ✅

    McTominay, goal ✅

    Lang, goal ✅

    Hojlund, goal ✅

    David Neres, parata ❌

    Elmas, goal ✅

    Milinkovic-Savic, goal ✅

    Spinazzola, goal ✅

    Juan Jesus, goal ✅

    Buongiorno, goal ✅

  • I TIRATORI DEL CAGLIARI: GOAL ED ERRORI

    Obert, goal ✅

    Borrelli, goal ✅

    Prati, goal ✅

    Felici, traversa ❌

    Esposito, goal ✅

    Luperto, goal ✅

    Adopo, goal ✅

    Idrissi, goal ✅

    Di Pardo, goal ✅

    Luvumbo, parata ❌

  • IL TABELLONE DI COPPA ITALIA

    Quarti di finale

    Bologna/Parma-Lazio-Milan

    Atalanta-Juventus a Bergamo in gara unica

    Inter/Venezia-Roma/Torino

    Napoli-Fiorentina/Como al Maradona in gara unica

    Semifinali

    Bologna/Parma/Lazio/Milan-Atalanta/Juventus

    Inter/Venezia/Roma/Torino/Fiorentina/Como/Napoli

