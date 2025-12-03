Napoli-Cagliari, chi ha sbagliato il rigore decisivo? La lista: chi ha calciato e segnato in Coppa Italia

L'errore decisivo nella lotteria dei rigori di Napoli-Cagliari è arrivato con il decimo tiro, sbagliato da Luvumbo e parato da Milinkovic-Savic. A siglare il penalty, subito dopo, è stato Buongiorno.

In precedenza Felici aveva sbagliato per il Cagliari, ma David Neres aveva prolungato la lotteria dei rigori con il primo errore del Napoli (tiro parato da Caprile).