Napoli-Bologna 1-0, pagelle e tabellino: Lobotka decisivo da tuttocampista, De Bruyne anima azzurra, Favasuli entra e cambia la squadra di Allegri

Passeggia nervosamente, Massimilliano Allegri, intorno all'ora di gioco. Guarda il tabellone, il cronometro che scorre. Il risultato che rimane fermo. Il suo Napoli non ha ancora una forma. Un'identità. Fa fatica, insomma, a trovare la quadra. E quindi ci prova: cambia tanto e ci pensano i nuovi entrati a cambiare il volto ai padroni di casa, che vincono contro il Bologna grazie alla rete di Lobotka. Proprio intorno all'ora di gioco.

"Siamo fermi", esclama Allegri più di una volta. Come quando al 7' gli azzurri vanno momentaneamente in svantaggio per la rete siglata da Theate, bravo a svettare di testa e a sfruttare una dormita difensiva dopo una punizione battuta velocemente dalla formazione di Domenico Tedesco (oggi in tribuna). Il belga, però, era in fuorigioco.

Neanche questo "sblocca" il Napoli, che comunque ci mette orgoglio nella prima frazione: guidata da De Bruyne e dalle incursioni di Vergara, la squadra di Allegri non riesce a trovare la pericolosità necessaria per passare in vantaggio. Ed è per questo che nel secondo tempo l'ex allenatore di Milan e Juventus cambia.

Dentro Lang e Favasuli, fuori Vergara (un po' a sorpresa) e Politano, e l'atteggiamento passa a un "full attack" che impensierisce, e non poco, la difesa del Bologna, soprattutto con le sortite offensive dell'ex Catanzaro. Proprio dai suoi piedi al 66' nasce la rete del Napoli, un destro non proprio pulitissimo di Lobotka che, dopo aver raccolto un cross di Favasuli, batte un Pessina tutt'altro che perfetto.

Ancora senza vittorie il Bologna di Tedesco, con più di qualcosa da rivedere: prima vittoria stagionale al Maradona, invece, per il Napoli che mette fine alla serie negativa di sconfitte. Di corto muso.