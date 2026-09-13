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Lobotka Napoli Bologna celebrateGetty
Antonio Torrisi

Napoli-Bologna 1-0, pagelle e tabellino: Lobotka decisivo da tuttocampista, De Bruyne anima azzurra, Favasuli entra e cambia la squadra di Allegri

Serie A
Napoli vs Bologna
Napoli
Bologna

Gli azzurri vincono senza subire reti grazie alla rete di Lobotka: decisivi i cambi di Allegri a inizio ripresa, qualche rischio di troppo, poi, nel finale.

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Passeggia nervosamente, Massimilliano Allegri, intorno all'ora di gioco. Guarda il tabellone, il cronometro che scorre. Il risultato che rimane fermo. Il suo Napoli non ha ancora una forma. Un'identità. Fa fatica, insomma, a trovare la quadra. E quindi ci prova: cambia tanto e ci pensano i nuovi entrati a cambiare il volto ai padroni di casa, che vincono contro il Bologna grazie alla rete di Lobotka. Proprio intorno all'ora di gioco.

"Siamo fermi", esclama Allegri più di una volta. Come quando al 7' gli azzurri vanno momentaneamente in svantaggio per la rete siglata da Theate, bravo a svettare di testa e a sfruttare una dormita difensiva dopo una punizione battuta velocemente dalla formazione di Domenico Tedesco (oggi in tribuna). Il belga, però, era in fuorigioco.

Neanche questo "sblocca" il Napoli, che comunque ci mette orgoglio nella prima frazione: guidata da De Bruyne e dalle incursioni di Vergara, la squadra di Allegri non riesce a trovare la pericolosità necessaria per passare in vantaggio. Ed è per questo che nel secondo tempo l'ex allenatore di Milan e Juventus cambia.

Dentro Lang e Favasuli, fuori Vergara (un po' a sorpresa) e Politano, e l'atteggiamento passa a un "full attack" che impensierisce, e non poco, la difesa del Bologna, soprattutto con le sortite offensive dell'ex Catanzaro. Proprio dai suoi piedi al 66' nasce la rete del Napoli, un destro non proprio pulitissimo di Lobotka che, dopo aver raccolto un cross di Favasuli, batte un Pessina tutt'altro che perfetto.

Ancora senza vittorie il Bologna di Tedesco, con più di qualcosa da rivedere: prima vittoria stagionale al Maradona, invece, per il Napoli che mette fine alla serie negativa di sconfitte. Di corto muso.

  • PAGELLE NAPOLI-BOLOGNA

    Grande impatto di Favasuli (7), che entrato in campo all'inizio della ripresa spariglia le carte e crea scompiglio nella difesa del Bologna, ma in generale ottimo l'ingresso in campo anche di Lang (6.5), che ha il merito di cambiare l'equilibrio della partita, costringendo la formazione di Tedesco ad abbassarsi.

    L'anima del Napoli di Allegri, comunque, è De Bruyne (7): si abbassa, spinge, strappa, pure, guidando l'azione anche fisicamente. La allunga, inventa, ragiona e sistema le geometrie tra centrocampo e attacco, questo presidiato da un Hojlund (6.5) di gran sacrificio.

    La mossa a sorpresa di Tedesco, Pessina (5.5) ha sulla coscienza la rete di Lobotka (6.5), ma non merita una totale insufficienza perché, al netto dell'errore, si dimostra sicuro in uscita e nella guida della difesa (la parata su Hojlund è da copertina). Miranda (5.5) va troppo spesso in difficoltà nella ripresa, mentre Theate (6.5) è un punto fermo della retroguardia del Bologna. Fa il possibile Piccoli (5.5), ma senza riuscire a spuntarla.

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  • TABELLINO NAPOLI-BOLOGNA

    NAPOLI-BOLOGNA 1-0

    Marcatori: 66' Lobotka

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6.5, Rafa Marin 6.5, Spinazzola 6; Gilmour 6, Lobotka 6.5, De Bruyne 7 (88' Olivera sv); Politano 5 (46' Favasuli 7), Hojlund 6.5 (75' Lucca sv), Vergara 6 (46' Lang 6.5). All. Allegri

    BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina 5.5; Holm 6, Heggem 6, Theate 6.5, Miranda 5.5; Ferguson 6, Pobega 6 (58' Libra 6); Bernardeschi 6 (82' Enem sv), Amondarain 5.5 (66' Moro 5.5), Cambiaghi 5.5 (82' Mbangula 6); Piccoli 5.5 (58' Odgaard sv). All. Tedesco

    Arbitro: Bonacina

    Ammoniti: Amondarain (B)

    Espulsi: nessuno

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