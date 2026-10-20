Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
McTominay Napoli BodoGetty
Antonio Torrisi

Napoli-Bodo/Glimt 4-3, pagelle e tabellino: la doppietta di McTominay sa di liberazione, De Bruyne da regista torna illuminante, ma la difesa resta da rivedere

Champions League
Napoli vs Bodoe/Glimt
Match report
Napoli
Bodoe/Glimt

La formazione azzurra torna a sorridere in Europa con una grande risposta caratteriale, e non solo: goal di Politano, doppietta di McTominay e autogoal di Bjortuft.

Pubblicità

Quando Scott McTominay esulta per un goal che sa di liberazione sia per lui che per il Napoli, Massimiliano Allegri si gira verso Marco Landucci. La sua reazione è frenetica, gesticola. Lamenta qualcosa, non è pienamente soddisfatto: dovrebbe, però, perché la sua squadra ha approcciato la partita contro il Bodo/Glimt nella maniera giusta. Ed è tornata a sorridere.

Inizia subito benissimo, la formazione azzurra: Politano raccoglie un cross di Spinazzola e colpisce al volo al centro dell'area. Il suo mancino finisce in rete. Gira bene tutto, comunque. Kevin De Bruyne, spostato in posizione di regista sin dall'inizio, disegna geometrie preziosissime per i suoi compagni. Poi tornano i fantasmi: i norvegesi dialogano negli ultimi 20 metri, al 27', e concludono alle spalle di Meret con un destro di Hauge, che 6 anni dopo (quasi) il Napoli-Milan in cui aveva segnato torna a gioire al Maradona.

Sembra un "Villarreal-bis", ma Allegri può contare su De Bruyne: McTominay scarica sul belga che, da fermo, passa un filtrante (aiutato dal velo di Lang) che finisce dritto sui piedi dello scozzese. E lui non si fa pregare: il goal del 2-1, al 41', è una liberazione. Per tutti i problemi che lo stesso McTominay ha avuto, sì, ma anche per quelli (ovviamente meno importanti rispetto alla salute) del Napoli.

Gli azzurri poi si risvegliano fragili, nella ripresa, soprattutto quando esce Anguissa: perde equilibrio e si fa bucare praticamente a difesa schierata da Helmersen.

Ma visto che la serata lo consente, ed è di quelle speciali, di quelle che possono cambiare una stagione, nessuno può permettersi di distrarsi. Nessuno: neanche la difesa dei norvegesi, che lasciano staccare McTominay e colpire di testa per il 3-2 al 75'. Nel finale Giovane sfrutta l'ennesima incertezza della gara da incubo del capitano del Bodo/Glimt Sjovold e propizia l'autorete di Bjortuft per il 4-2... non finale. Perché i norvegesi si regalano ultimi istanti di speranza, grazie al goal di Fet (dopo il palo colpito da Bjortuft), ma non basta. E allora è festa, non senza sofferenza finale. Se serviva un segnale dal Napoli, eccolo.

  • PAGELLE NAPOLI-BODO/GLIMT

    De Bruyne (7.5) illumina la serata del Maradona: una prestazione da "tempi d'oro", quelli del City, trasferita sul territorio italiano prima da regista, poi da mezz'ala. A raccogliere gli assist (simbolici e concreti) del belga c'è un McTominay (7.5) in grande serata, autore di una doppietta che va oltre i numeri. Male, però, la difesa: Rrahmani (5) e Marin (5) "ballano" troppo, ma si può ripartire dalla vittoria.

    Bene il solito Hauge (6.5) nel Bodo/Glimt, ma la partita di Sjovold (4.5) è da incubo: si lascia andare McTominay e viene saltato facilmente da Giovane (6) in occasione dell'autogoal di Bjortuft (5.5). Ottima la crescita di Fet (6.5) nel corso dei 90'.

    NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5, Marin 5, Spinazzola 6 (79' Beukema sv); McTominay 7.5, De Bruyne 7.5, Anguissa 6.5 (60' Lobotka 6); Politano 6.5 (79' Olivera sv), Hojlund 6.5, Lang 6 (79' Giovane 6). All. Allegri

    BODO GLIMT (4-3-3): Haikin 5.5; Sjovold 4.5, Gundersen 5.5 (84' Aleesami sv), Bjortuft 5.5, Bjorkan 6 (84' Maatta); Auklend 6.5 (84' Saltnes sv), Berg 6, Fet 6.5; Blomberg 6.5 (83' Mvuka Mugisha sv), Helmersen 6.5 (76' Brynhildsen 6), Hauge 6.5. All. Knutsen

  • TABELLINO NAPOLI-BODO/GLIMT

    NAPOLI-BODO/GLIMT 4-3

    Marcatori: 1' Politano (N), 27' Hauge (B), 41' McTominay (N), 62' Helmersen (B), 75' McTominay (N), 89' aut. Bjortuft (N), 94' Fet (B)

    NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5, Marin 5, Spinazzola 6 (79' Beukema sv); McTominay 7.5, De Bruyne 7.5, Anguissa 6.5 (60' Lobotka 6); Politano 6.5 (79' Olivera sv), Hojlund 6.5, Lang 6 (79' Giovane sv). All. Allegri

    BODO GLIMT (4-3-3): Haikin 5.5; Sjovold 4.5, Gundersen 5.5 (84' Aleesami sv), Bjortuft 5.5, Bjorkan 6 (84' Maatta); Auklend 6.5 (84' Saltnes sv), Berg 6, Fet 6.5; Blomberg 6.5 (83' Mvuka Mugisha sv), Helmersen 6.5 (76' Brynhildsen 6), Hauge 6.5. All. Knutsen

    Arbitro: Sanchez Martinez (Spa)

    Ammoniti: Anguissa (N), Lang (N), Di Lorenzo (N)

    Espulsi:

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
BOD

BOD

Eliteserien

24 ott 2026

VAL

VAL

NAP

NAP

Serie A

24 ott 2026

ROM

ROM