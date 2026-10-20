Napoli-Bodo/Glimt 4-3, pagelle e tabellino: la doppietta di McTominay sa di liberazione, De Bruyne da regista torna illuminante, ma la difesa resta da rivedere

Quando Scott McTominay esulta per un goal che sa di liberazione sia per lui che per il Napoli, Massimiliano Allegri si gira verso Marco Landucci. La sua reazione è frenetica, gesticola. Lamenta qualcosa, non è pienamente soddisfatto: dovrebbe, però, perché la sua squadra ha approcciato la partita contro il Bodo/Glimt nella maniera giusta. Ed è tornata a sorridere.

Inizia subito benissimo, la formazione azzurra: Politano raccoglie un cross di Spinazzola e colpisce al volo al centro dell'area. Il suo mancino finisce in rete. Gira bene tutto, comunque. Kevin De Bruyne, spostato in posizione di regista sin dall'inizio, disegna geometrie preziosissime per i suoi compagni. Poi tornano i fantasmi: i norvegesi dialogano negli ultimi 20 metri, al 27', e concludono alle spalle di Meret con un destro di Hauge, che 6 anni dopo (quasi) il Napoli-Milan in cui aveva segnato torna a gioire al Maradona.

Sembra un "Villarreal-bis", ma Allegri può contare su De Bruyne: McTominay scarica sul belga che, da fermo, passa un filtrante (aiutato dal velo di Lang) che finisce dritto sui piedi dello scozzese. E lui non si fa pregare: il goal del 2-1, al 41', è una liberazione. Per tutti i problemi che lo stesso McTominay ha avuto, sì, ma anche per quelli (ovviamente meno importanti rispetto alla salute) del Napoli.

Gli azzurri poi si risvegliano fragili, nella ripresa, soprattutto quando esce Anguissa: perde equilibrio e si fa bucare praticamente a difesa schierata da Helmersen.

Ma visto che la serata lo consente, ed è di quelle speciali, di quelle che possono cambiare una stagione, nessuno può permettersi di distrarsi. Nessuno: neanche la difesa dei norvegesi, che lasciano staccare McTominay e colpire di testa per il 3-2 al 75'. Nel finale Giovane sfrutta l'ennesima incertezza della gara da incubo del capitano del Bodo/Glimt Sjovold e propizia l'autorete di Bjortuft per il 4-2... non finale. Perché i norvegesi si regalano ultimi istanti di speranza, grazie al goal di Fet (dopo il palo colpito da Bjortuft), ma non basta. E allora è festa, non senza sofferenza finale. Se serviva un segnale dal Napoli, eccolo.