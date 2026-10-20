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De Bruyne McTominay Napoli GOAL GFX HDGetty GOAL
Antonio Torrisi

Questo Napoli non può fare a meno di De Bruyne e McTominay: cosa ha detto la partita contro il Bodo/Glimt

Champions League
Napoli vs Bodoe/Glimt
Napoli
Bodoe/Glimt

Contro il Bodo/Glimt si sono visti tutti i punti di forza e le debolezze del Napoli.

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Noa Lang allarga le gambe: fa bene. Lascia passare un pallone che porta un altro nome: lui è soltanto un medium. Propizia. Sulla sfera, che viaggia con tempi precisi, matematici, c'è quello di Scott McTominay: chi lo ha scritto è Kevin De Bruyne.

Si abbracciano, i due: lo scozzese, più alto, indica platealmente il belga. Sostiene che è sua, in fondo, la rete: a metterla in porta comunque è stato il numero 8. Sulla carica simbolica che la sua doppietta ha avuto si può discutere per diverse ore: è tornato da poco dal periodo più complicato della sua carriera. E non è solo un fatto fisico, atletico: c'è un po' di retorica, forse, quando si parla di un'operazione al cuore. È inevitabile, però.

Sull'importanza concreta, invece, che i suoi due goal hanno avuto nella serata del Maradona, nella partita del Napoli contro il Bodo/Glimt, si può argomentare in maniera semplice. La formazione di Massimiliano Allegri non può fare a meno né di questo McTominay, né di questo De Bruyne. Ma andiamo con ordine.

  • COME È ANDATO DE BRUYNE DA REGISTA

    La partita di De Bruyne va analizzata sia a priori che a posteriori: poi va fatta una sintesi, ma ci penserà Allegri.

    La scelta di farlo giocare regista, con Anguissa e McTominay mezz'ali, risponde direttamente alla necessità di un certo equilibrio a centrocampo: serviva in primis uno che si spingesse in avanti, lo scozzese, poi uno che coprisse maggiormente l'inventore del gioco, il camerunense. Il progetto dell'allenatore livornese ha funzionato.

    De Bruyne in cabina di regia ha ritrovato il lustro dei giorni migliori, dei tempi del Manchester City: ha strappato quando doveva, ha disegnato geometrie quando necessario.

    Si potrebbero spendere molte parole sul goal del 2-1: sul passaggio per McTominay. Da fermo. Di precisione. Vale la pena anche dire qualcosa, però, su quello che è successo quando, entrato Lobotka, il belga è stato spostato a mezz'ala: si è perso equilibrio. È forse questa la chiave giusta per risolvere le difficoltà del Napoli? Ovviamente non basta.

  • MCTOMINAY: MOLTO PIÙ DI DUE GOAL

    La doppietta di McTominay è importante soprattutto per quello che cela dal punto di vista caratteriale. Ben al di là della questione personale, la prestazione dello scozzese è l'emblema del coraggio mostrato dalla squadra di Allegri, in una serata che si era messa non benissimo, a un certo punto.

    Dopo il 2-2 in molti, forse, si sono chiesti chi avrebbe potuto nel Napoli risolvere la questione. Cambiare la partita. Eppure lui è sempre stato lì: ha i tempi di inserimento, li detta e De Bruyne lo ascolta. Nel suo secondo goal, poi, è salito in cattedra a modo suo. Bisogna comprendere anche quello che può dare in ottica futura: se la squadra ingrana, lui riesce a finalizzare. E fa la differenza.

    "Non è ancora il vero Scott", sostiene l'allenatore livornese a Sky Sport dopo il match. Può essere, ma è già qualcosa.

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  • COSA NON È ANDATO IN NAPOLI-BODO/GLIMT

    "Sul blocco basso non possiamo far passare tutte le palle dentro, perché ne son passate di troppo facili", Allegri non è felice, dopo la partita. Non può esserlo.

    Il primo goal subito da Hauge è con la difesa che aspetta gli avversari. Eppure l'ex Milan è riuscito a segnare. Il secondo pure: Helmersen riesce a girarsi troppo facilmente. Si rischia anche nel finale, a partita ormai chiusa.

    "Non possiamo prendere questi goal con questa facilità. La sensazione è che quando siamo nella nostra metà campo siamo fragili": Allegri lo ha spesso ripetuto nella passata stagione, alla guida del Milan. Certe imperfezioni, evidentemente, te le porti dietro.

    Se serviva una dimostrazione di carattere, eccola. Le nuove certezze sono anche le vecchie: un De Bruyne ritrovato è cosa preziosa. McTominay in questa forma è decisivo.Basterà?

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