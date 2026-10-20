Questo Napoli non può fare a meno di De Bruyne e McTominay: cosa ha detto la partita contro il Bodo/Glimt

Noa Lang allarga le gambe: fa bene. Lascia passare un pallone che porta un altro nome: lui è soltanto un medium. Propizia. Sulla sfera, che viaggia con tempi precisi, matematici, c'è quello di Scott McTominay: chi lo ha scritto è Kevin De Bruyne.

Si abbracciano, i due: lo scozzese, più alto, indica platealmente il belga. Sostiene che è sua, in fondo, la rete: a metterla in porta comunque è stato il numero 8. Sulla carica simbolica che la sua doppietta ha avuto si può discutere per diverse ore: è tornato da poco dal periodo più complicato della sua carriera. E non è solo un fatto fisico, atletico: c'è un po' di retorica, forse, quando si parla di un'operazione al cuore. È inevitabile, però.

Sull'importanza concreta, invece, che i suoi due goal hanno avuto nella serata del Maradona, nella partita del Napoli contro il Bodo/Glimt, si può argomentare in maniera semplice. La formazione di Massimiliano Allegri non può fare a meno né di questo McTominay, né di questo De Bruyne. Ma andiamo con ordine.